La nueva bomba del Gurú del Blue para los ahorristas en 2026: “Un buen año para...”

El analista financiero Salvador Di Stefano anticipó que el tipo de cambio se mantendrá estable durante 2026, en un contexto donde proyecta que Argentina alcanzará un récord histórico de exportaciones superior a los u$s 100.000 millones.

En una entrevista con El Observador, el especialista vinculó la estabilidad cambiaria a la conjunción de factores climáticos favorables, el despegue del sector energético y la continuidad del superávit fiscal.

“ Vos vas a tener una estabilidad del dólar y vas a tener una baja de la inflación , con lo cual cambia el formato de hacer negocios”, señaló Di Stefano al analizar el escenario para 2026.

El consultor advirtió que este nuevo contexto implicará cambios estructurales en la forma de operar de las empresas: “Vos para hacer un negocio vas a tener que poner capital propio. Las empresas van a tener que trabajar más, llevar la empresa a más escala, poner más esfuerzo o dar más servicio”.

El analista fundamentó su proyección de estabilidad cambiaria en la confluencia de múltiples sectores exportadores. “¿Cómo era la Argentina antes? El campo, la industria, el comercio, los servicios. ¿Quién ponía los dólares en la Argentina de antes? El campo. Hoy ¿cómo es la Argentina? Campo, petróleo y gas, minería , industria del conocimiento . ¿Quién pone dólares? Los cuatro”, explicó.

Qué pasará con el dólar, según Salvador Di Stefano

En el sector agropecuario, Di Stefano anticipó la cosecha más grande de la historia argentina, la cual superaría las campañas de 2018 y 2019. En particular, proyectó 29 millones de toneladas de trigo, 61 millones de maíz, 6 millones de girasol, 5 millones de cebada y 2 millones de sorgo.

“Cuando vos tenés la cosecha más grande de la historia, vas a tener casi en todo el territorio de la República Argentina plata. Y esa plata se va a ir recirculando y va a generar más actividad económica”, indicó.

El especialista destacó que las exportaciones del complejo cárnico superarán los u$s 3.000 millones, con precios récord a nivel internacional en ganadería. También proyectó que más del 25% de la producción lechera se destinará a exportación, beneficiada por la caída de la producción en Nueva Zelanda.

En el sector energético, Di Stefano subrayó el impacto de la infraestructura en desarrollo. “Estamos haciendo un caño de Vaca Muerta hasta el Atlántico. Eso se va a terminar en septiembre del 2026 y el caño del gas lo podemos tener en el 2027. Con lo cual eso también va a generar mayor producción, mayor exportación y mayores dólares para el país”, señaló.

En base a esto, proyectó que el saldo de la balanza comercial del sector petrolero alcanzará los u$s 9.000millones en 2025 y superará los u$s 10.000 millones en 2026.

Consultado sobre el riesgo país, el economista estimó que caerá por debajo de los 400 puntos básicos antes de junio de 2026. “Si Estados Unidos sigue bajando la tasa y el mundo se inyecta de liquidez, la tasa de interés va a bajar en el mundo y va a bajar por carácter transitivo en Argentina”, explicó.

En este sentido, condicionó esta proyección a la continuidad del superávit fiscal: “Si Argentina sigue teniendo más meses superávit fiscal, va a tener baja del Riesgo País. Si Argentina no tiene superávit fiscal, va a tener suba del Riesgo País”.

La nueva bomba del Gurú del Blue para los ahorristas en 2026: “Un buen año para...”

De cara a un año en el que espera crecimiento económico, el consultor identificó los sectores que mostrarán mejor desempeño en 2026.

“Da la impresión de que el año 2026 va a ser un buen año para el sector de minería, para el sector de petróleo y gas, va a ser un buen año para alimentos y bebidas, va a ser un buen año para aquellos que estén ligados a los servicios —como por ejemplo restaurantes y hoteles— que van a tener una mejora, para todo lo que son alimentos. En construcción va a empezar la obra pública “, vaticinó.

En esto último, anticipó una reactivación de la obra pública, con niveles superiores a 2025, y una posible recuperación del mercado inmobiliario si continúa la baja de tasas de interés.

Sobre comercio e industria, advirtió que el desempeño será heterogéneo. “No a todo el mundo le va bien ni a todo el mundo le va mal. Entonces ahí tenemos que ver qué es lo que pasa con cada uno de los sectores y cada empresa en particular”, indicó.

El especialista destacó que Argentina está rompiendo la “maldición de los años pares”. “Hace muchos años que no tenemos dos años consecutivos de crecimiento. Todos los años pares la Argentina caía. Si podemos crecer en el 2025, en el 2026 y sentamos las bases para el 2027, tres años de crecimiento no es poco para una Argentina que desde el 2011 para acá está estancada”, afirmó.