El Gobierno evalúa extender la apertura de importaciones a dos sectores clave

El Gobierno nacional confirmó este martes la apertura de importaciones de alimentos que forman parte de la canasta básica, en una decisión que podría extenderse hacia otros rubros como el textil y el tecnológico, según declaró el propio ministro del Interior, Guillermo Francos.

"Las cadenas de comercialización le plantearon a Caputo que a ellos ya les mandan los productos con listas que no rebajan los precios. El ministro les pidió el detalle de qué productos hacían eso para abrirles la importación y que haya competencia", contó Francos sobre el trasfondo de la iniciativa que tomó por sorpresa a las alimenticias.

"La realidad es que, en muchos casos, en Argentina se está pagando en dólares y por el mismo producto, más que otras partes del mundo. Hay una cultura inflacionaria que lleva a los empresarios a tratar de protegerse. Muchos pensaban que el dólar iba a estar a 2000 y pusieron los precios con ese estimado, pero eso finalmente no pasó", agregó Francos.

Ropa y tecnología, ¿las próximas aperturas?

En ese sentido, el titular de Interior adelantó que la intención del gobierno es implementar la misma medida en otros rubros que presentan precios por encima del mercado internacional.

"Los productores y quienes industrializan los productos no adecuan sus precios a los valores de la economía. Si ellos no hacen eso, les abrimos las importaciones y que compitan con los valores internacionales. No tiene sentido que hagan promociones en lugar de poner el precio real", remarcó Francos.

"¿Celulares o textiles? Vamos a tener que ir a una apertura de la economía porque estamos sometiendo a los argentinos a pagar precios internos que son muy caros. Todos esos rubros van a tener que ir liberándose, hay que permitir las importaciones", agregó.

A su vez, cuando se refirió al régimen de promoción industrial de la provincia de Tierra del Fuego, dijo que Gobierno "tiene toda la disposición de terminar con un régimen que genera desigualdad entre otras industrias de la Argentina".

"Alrededor de ese régimen hay toda una discusión jurídica, porque se prorrogó hasta el año 2038 y eso genera una disputa sobre el derecho que pueda haber a modificarlo, el famoso tema de los derechos adquiridos", explicó.



"Pero no tiene sentido que un celular cueste más acá que comprarlo en cualquier otro país del mundo", remató el funcionario,