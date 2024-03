Luis Caputo dijo que el FMI está "dispuesto a prestar más plata" y detalló el plan para que colapse la inflación

"El objetivo es bajar la inflación y estabilizar para poder crecer". El ministro de Economía Luis Caputo participó de la reunión con de empresarios de Amcham y, minutos antes de que el Indec de a conocer el IPC de febrero de 13,2% indicó que espera un dígito para mitad de año.

Entre preguntas sobre la salida del cepo y la competencia de monedas, Caputo reconoció que el Fondo "está dispuesto a prestar más plata" pero dijo que recién iniciaron las conversaciones. El presidente Javier Milei dijo el lunes que con u$s 15.000 millones. El Cronista le consultó a Caputo tras su exposición si esos dólares serán provistos por el FMI.

"Pueden ser del Fondo o de otro lado. Con el Fondo estamos recién empezando a hablar sobre un eventual nuevo programa pero no hemos quedado en nada", dijo el ministro desde el Centro de Exposiciones de la Ciudad. "Ellos siempre dijeron que estaban abiertos a un nuevo programa".

Por otra parte, el ministro trazó un balance positivo de los primeros tres meses y la hoja de ruta para frenar la inflación "con un shock".

Para marzo anticipó que "ya se está en el dígito" del IPC pero sólo "si se le saca el arrastre por prepagas, tarifas y transporte" que de todas formas impactan en los bolsillos.



Salida del cepo y competencia de monedas

"No vamos a correr riesgos innecesarios", dijo el ministro de Economía sobre la salida del cepo. Y agregó que todo apunta a la salida, con el saneamiento del balance del BCRA, la inflación está bajando, la brecha está en los niveles mínimos. "Es opinable si ya se podría bajar pero preferimos pisar más en lo seguro", agregó.

En ese marco, Caputo consideró que el objetivo es ir a una competencia de monedas. "No somos proclives a pensar en escenarios monetarios graduales, tiene que ser de shock", definió y consideró que ese esquema -sin hablar de dolarización- puede hacer que "colapse la inflación".

Inflación e importaciones

Por otra parte, el Gobierno anunció este martes la apertura de importaciones de productos de la canasta básica y medicamentos. En ese marco, el ministro aseguró que "los precios de muchos productos quedaron desfasados en dólares". Y volvió a poner el foco en las promociones de las empresas de consumo masivo y supermercados . El Gobierno considera que da "una batalla cultural" en los precios al pedir que se eliminen esas "ofertas".

"Hay una reacción natural a no querer bajar los precios 'por las dudas'", dijo Caputo. "El Indec no capta las promociones" repitió, pero el organismo estadístico sí las registra. Está explicado en la metodología del índice pero el funcionario insiste en que hay distorsiones.

Para Caputo, pasar del déficit al superávit fiscal "tiene mérito", aunque el 70% del ajuste recayó en jubilaciones, salarios y programas sociales, mientras que se redujo el stock de deuda del BCRA y sumó reservas, aunque postergando los pagos de las importaciones.

"Cuando compramos dólares, el BCRA emite pesos y los esterilizamos con el Bopreal", dijo el ministro que hizo un balance favorable. "Hubo unos buenos tres primeros meses", aseguró.

Nueva fórmula de movilidad

En la previa de la sesión especial para tratar la fórmula de movilidad, Caputo indicó que "se viene hablando con los Gobernadores sobre la nueva ley y se está presentando la fórmula. No hay grandes diferencias sobre las distintas variantes que se van a proponer", indicó y consideró que hay un consenso de que la fórmula actual "es mala".

"No veo que vaya a haber un problema con eso. Los números probaron que la fórmula no funciona porque hubo que dar bonos para que los jubilados no pierdan tanto", enfatizó en el marco del nuevo paquete fiscal que se está negociando con los Gobernadores.