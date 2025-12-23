El Gobierno de Tucumán confirmó la entrega de un bono de Navidad para trabajadores del sector público, que se cobrará este martes 23 de diciembre.

Este beneficio extraordinario fue anunciado por el gobernador Osvaldo Jaldo a comienzos de diciembre y representa un desembolso de más de $ 15.000.000 para cubrir el pago.

¿De cuánto es el bono de Navidad?

El bono será de $ 100.000, por única vez y no bonificable. Según el Gobierno, se acreditará este martes, permitiendo que los beneficiarios dispongan del dinero antes de las celebraciones de fin de año.

Fuente: Shutterstock G. Soler Tomasella

¿A quiénes le corresponde el bono de $ 100.000?

El pago extra alcanza a:

Empleados provinciales.

Empleados municipales y

Empleados comunales.

De esta manera, el beneficio incluye a una amplia franja del sector público y busca compensar, en parte, el impacto económico de diciembre.

¿Por qué se otorga este bono?

El gobernador Jaldo explicó que la decisión responde a la necesidad de acompañar a los trabajadores en un mes de alta demanda económica: “Este es un gran esfuerzo financiero de la provincia, producto de que venimos manejando las finanzas con responsabilidad. Tucumán tiene equilibrio fiscal y hacemos esta inversión para que los empleados públicos puedan vivir las fiestas como se merecen en diciembre”.

En total, la provincia desembolsará $ 500.000.000 en 40 días, sumando el pago del aguinaldo, dos planillas salariales y este bono especial.