Los empleados de comercio verán un triple bono en diciembre.

Los empleados de comercio cobrarán el salario de diciembre de 2025 con una liquidación que incluye un aumento del 1% sobre el básico del mes anterior más una suma fija mensual de $ 60.000 que homologó el Gobierno.

Según el acuerdo paritario firmado a mitad de año entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales del sector, todos los trabajadores de este sector cobrarán con suba fija este segundo semestre, pero para estos meses se acordó un bono adicional.

¿Cuál es el triple bono que recibirán los empleados de comercio?

A través de la Disposición 2791/2025 , se homologó el pago de una suma fija no remunerativa de $ 60.000 mensuales para los empleados de comercio.

La suma se abonará durante el vigente cuatrimestre de diciembre de 2025, enero, febrero y marzo de 2026. Pese a que los pagos no son acumulativos y por eso, no se suman a la escala salarial, el monto correspondiente a marzo se incorporará al sueldo básico a partir de abril de 2026.

Otro adicional que se liquidará en diciembre será el extra navideño para empleados de supermercados que alcanza a quienes trabajan bajo convenios. El monto será de $170.000 y no se suma al salario mensual ni al aguinaldo, aunque puede estar sujeto a algunos aportes de la seguridad social.

Por otro lado, el tercer extra es el Sueldo Anual Complementario (SAC), también conocido como aguinaldo. Este pago corresponde a la mitad del mejor cobro del semestre.

¿Cuáles son los adicionales para los empleados de comercio?

El recibo de sueldo que reciben este mes los trabajadores de FAECyS tiene varios componentes que conviene entender:

Sueldo básico: varía según la categoría (administrativo, vendedor, auxiliar, cajero) y se va incrementando mensualmente con el 1% correspondiente a cada mes.

Suma fija no remunerativa: $ 40.000 mensuales desde julio hasta diciembre de 2025. Esta suma no se integra al salario básico hasta enero de 2026, cuando recién se consolidará como parte del básico definitivo.

Adicional por antigüedad: se calcula como el 1% por año trabajado, aplicable sobre el sueldo básico más la suma no remunerativa. Esto significa que un empleado con 10 años de antigüedad suma un 10% adicional sobre ambos conceptos.

Presentismo: se abona conforme al artículo 40 del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, que establece un porcentaje adicional para quienes no tienen inasistencias injustificadas durante el mes.

¿Cuánto cobran los empleados de comercio?

Para diciembre 2025, las escalas salariales vigentes reflejan el impacto del aumento homologado y del bono adicional que eleva el ingreso de bolsillo de los trabajadores de comercio. Estos son los valores actualizados:

Cajeros

Categoría A: $ 1.111.091

Categoría B: $ 1.116.448

Categoría C: $ 1.123.333

Vendedores

Categoría A: $ 1.111.091

Categoría B: $ 1.134.044

Categoría C: $ 1.141.690

Categoría D: $ 1.158.519

Maestranza

Categoría A: $ 1.095.795

Categoría B: $ 1.098.852

Categoría C: $ 1.109.560

Administrativos

Categoría A: $ 1.107.268

Categoría B: $ 1.111.860

Categoría C: $ 1.116.448

Categoría D: $ 1.130.218

Categoría E: $ 1.141.690

Categoría F: $ 1.158.519

La paritaria incluye una suba fija del 1% durante este segundo semestre de 2025.

Auxiliares Generales

Categoría A: $ 1.111.091

Categoría B: $ 1.118.740

Categoría C: $ 1.143.985

Auxiliares Especiales

Categoría A: $ 1.120.274

Categoría B: $ 1.134.041

En medio de la inflación, FAECyS consiguió que el piso salarial para todas las categorías supere el millón de pesos, marcando un antecedente clave en la discusión paritaria.

Los montos que se detallan en las escalas corresponden a jornada completa y no contemplan adicionales zonales (como los que rigen en Tierra del Fuego) ni regímenes especiales.