En medio de un contexto económico complejo, el Gobierno de una provincia informó que liquidará la tercera cuota del bono de fin de año y que se inició con el cobro del extra del Día de la Madre.

En este aspecto, los empleados estatales provinciales accederán al cobro de un plus de $ 700.000 que se pagará luego del aguinaldo, pero que corresponde a la mitad del extra correspondiente a fin de año. Este avance, se dio a través de un pedido de la Mesa de Diálogo y Trabajo .

¿Quiénes podrán acceder al bono de $ 700.000¡

El bono especial se emitió por primera vez por para el Día de la Madre y fue de $ 700.000. Este pago correspondía a la primera parte del bono de fin de año y estuvo destinado para los empleados estatales de la provincia de Santiago del Estero.

En tanto, el plus se liquidó el viernes 17 de octubre y no el 21, como estaba estipulado. Del mismo modo, este extra especial se enmarca dentro de las políticas que lleva a cabo el gobierno provincial para mantener equilibrado el poder adquisitivo de los trabajadores de la administración pública.

El bono se pagará a los empleados públicos de Santiago del Estero.

Además, desde la gobernación de Santiago del Estero informaron que la segunda parte de la remuneración no contributiva se pagó el 18 de noviembre, mientras que la tercera y última cuota será entregada el día 23 de diciembre como parte del bono extraordinario de fin de año.

Con los tres bonos, se alcanzó un adicional de $ 2.100.000 en el último trimestre.

Bono para estatales: ¿cuándo se pagará la última cuota?

La primera cuota de $ 700.000 se abonó el pasado 17 de octubre, mientras que la segunda llegó el 18 de noviembre. La tercera y última cuota se acreditará el 23 de diciembre, justo antes de las fiestas, para que los trabajadores cuenten con un alivio adicional.

Este bono se suma al beneficio de $ 1.000.000 que la provincia pagó en el primer semestre, consolidando un esquema de refuerzos que busca compensar la pérdida de poder adquisitivo.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el bono de fin de año?

El pago está destinado exclusivamente a trabajadores activos de la administración pública provincial , sin importar el área en la que se desempeñen.

ATE reclamó el bono para todos los trabajadores públicos.

Además, el Gobierno confirmó que el monto no está sujeto a descuentos ni recortes, algo que había generado polémica en el municipio de La Banda durante el pago anterior.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) provincial advirtió que cualquier intento de descuento sería “incorrecto” y exigió el reintegro de los montos recortados previamente. El Ministerio de Economía ratificó que el bono se pagará íntegro para garantizar su impacto.