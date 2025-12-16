Celebran los trabajadores | Entregarán un bono de $ 120.000 para todas estas personas por fin de año: a quiénes beneficia Fuente: Shutterstock

El Gobierno de San Juan confirmó una medida que trae alivio a miles de familias de cara al cierre del año y el inicio de 2026. Se trata del pago de un bono extraordinario de $120.000 destinado a los trabajadores de la Administración Pública Provincial, en el marco de las políticas salariales impulsadas por la gestión actual para reforzar los ingresos del sector estatal.

El anuncio fue realizado por el gobernador Marcelo Orrego, quien además detalló el calendario completo de pagos previsto para los próximos meses, incluyendo aguinaldo, sueldos y el beneficio adicional.

Bono extra de $ 120.000: cuándo se paga

Según confirmó el mandatario provincial, el bono de $ 120.000 será abonado el 16 de enero de 2026 y alcanzará exclusivamente a los empleados de la Administración Pública Provincial de San Juan.

El beneficio no incluye, al menos por el momento, a trabajadores municipales, ya que cada municipio deberá definir su propio esquema de pagos.

El cronograma oficial informado establece que el 20 de diciembre se acreditará el aguinaldo, el 30 de diciembre se pagará el sueldo correspondiente al mes, mientras que el 31 de enero se realizará el segundo depósito salarial del año próximo.

Confirmaron un bono de $ 100.000 para estos trabajadores

En la previa de las fiestas de fin de año, el Gobierno de San Miguel de Tucumán generó alivio entre sus trabajadores al anunciar que otorgará un plus.

De tal modo, el bono extraordinario será otorgado a los empleados de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y tendrá un monto de $ 100.000. Según se informó, el pago tendrá carácter no remunerativo, por lo que no impactará en otros conceptos salariales ni generará descuentos adicionales.

Desde el municipio detallaron que el refuerzo económico se depositará luego del segundo tramo del Sueldo Anual Complementario (SAC) y antes de la celebración de la Navidad. De esta manera, los trabajadores podrán contar con un ingreso adicional en una etapa del año en la que se incrementan los gastos familiares.

Tras la confirmación, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, expresó: “Al igual que la Provincia, la Municipalidad también otorgará un bono de $ 100.000, financiado con fondos propios”, señaló.

“Podemos hacerlo gracias a una administración responsable y una economía ordenada y sólida, que nos permite afrontar este esfuerzo en un mes tan especial como diciembre. Sabemos lo que significan las fiestas para cada familia y la difícil situación con la que muchos llegan a fin de año; por eso decidimos acompañar a nuestras trabajadoras y trabajadores como corresponde”, cerró.