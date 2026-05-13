La oposición volverá mañana a intentar avanzar en la Cámara de Diputados con una ofensiva parlamentaria contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aunque en la Casa Rosada descuentan que la sesión especial convocada para las 11 fracasará por falta de quórum y no logrará abrir el debate. El pedido fue impulsado por el socialista Esteban Paulón y reúne acompañamientos de Encuentro Federal, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y distintos monobloques opositores. El objetivo formal es tratar una serie de pedidos de informes e interpelaciones vinculadas a la situación patrimonial del funcionario, además de una eventual moción de censura. Sin embargo, en Balcarce 50 aseguran que la oposición no alcanzará los 129 diputados necesarios para habilitar la sesión y consideran que, aun en el escenario de máxima tensión política, el intento no pasará de una exposición simbólica en minoría. “La oposición tiene unos 115 votos, suponiendo que Unión por la Patria baje completo, algo que tampoco está garantizado. En el mejor de los casos hablarán en minoría”, sostuvo ante Noticias Argentinas una fuente legislativa con diálogo permanente con la Casa Rosada. El oficialismo también minimiza las consecuencias parlamentarias del intento opositor porque ninguno de los expedientes cuenta con dictamen previo de comisión. Por eso, el verdadero objetivo de quienes impulsan la sesión es emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para obligarlas a tratar los proyectos vinculados a Adorni. En ese marco, el Gobierno apuesta además a una ayuda indirecta del PRO. Aunque el partido que conduce Mauricio Macri endureció su discurso contra la administración libertaria en las últimas semanas, en la bancada amarilla anticipan que no facilitarán el quórum. El argumento es que el bloque no suele habilitar sesiones especiales convocadas por otros espacios políticos. La tensión alrededor del jefe de Gabinete creció durante las últimas semanas tras las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y las revelaciones sobre viajes, bienes y gastos que derivaron en presentaciones judiciales en Comodoro Py. La investigación quedó radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo y se centra en analizar movimientos patrimoniales, operaciones inmobiliarias y viajes al exterior presuntamente incompatibles con los ingresos declarados por el funcionario. El respaldo interno a Adorni sigue siendo total. Tanto el presidente Javier Milei como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sostienen al jefe de Gabinete pese al avance de la causa y a los cuestionamientos opositores. Incluso, el mandatario volvió a defenderlo puertas adentro luego de que Patricia Bullrich reclamara públicamente que adelantara la presentación de su declaración jurada patrimonial. Según trascendió, Milei rechazó cualquier posibilidad de desplazarlo y ratificó su confianza en el funcionario. Con ese escenario, el oficialismo llega a la sesión de mañana convencido de que la oposición no conseguirá reunir el número necesario para abrir el recinto y que el nuevo intento contra Adorni terminará diluyéndose antes de comenzar el debate.