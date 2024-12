Fuente: Copyright Apple Inc., 2017

El ministerio de Capital Humano, a través de la secretaría de Secretaría y Trabajo, dictó la conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto con el Sindicato de Camioneros que conduce Hugo Moyano .

La medida se conoce este viernes, luego de que ante la falta de acuerdo paritario, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros anunciara el inicio de un plan de medidas de acción directa en todas las ramas del convenio colectivo.

La notificación de que el proceso entraba en conciliación obligatoria fue hecha por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a través de un comunicado de prensa.

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con Camioneros

" No hay acuerdo y entonces se tomarán las medidas que correspondan ", había anunciado el jueves Jorge Taboada, secretario adjunto de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros.

El Gobierno había rechazado el aumento de 8,5% trimestral pedido por el gremio para el trimestre diciembre-febrero porque superaba la pauta oficial del 1% mensual para comienzos de 2025.

Sin acuerdo paritario, Camioneros anunció medidas de fuerza "por tiempo indeterminado"





En un comunicado, los representantes sindicales apuntaron contra el Gobierno nacional por negarse a convalidar el acuerdo con la parte empresarial.

"Esta Federación manifiesta que no se puede permitir que el Ministerio de Economía coarte la libertad de los trabajadores de negociar sus salarios con las cámaras del sector", remarcaron.

Tal como adelantó El Cronista, el pasado martes se llevó a cabo otra reunión paritaria en la Secretaría de Trabajo de la cual Carlos Taboada, secretario adjunto de la Federación, se retiró visiblemente disconforme.

"El ofrecimiento sigue siendo irrisorio. Estamos esperando no sé qué, no sé si el llamado de Pekerman o de quién, pero no llegamos a ningún tipo de acuerdo", expresó el dirigente al salir de la cita.

Qué pide Camioneros y cuánto está dispuesto a homologar el Gobierno





Según trascendió, el sindicato de Camioneros reclama un incremento salarial del 5% mensual a lo largo de tres tramos, correspondientes a diciembre, enero y febrero. Además, solicita un bono extraordinario de $650 mil, a pagar en cuatro cuotas entre febrero y mayo del próximo año.

Por su parte, las cámaras empresariales -FADEEAC, CATAC y FAETYL- ofrecieron inicialmente aumentos de apenas el 2% en el primer mes y del 1,5% en los dos siguientes, en línea con lo que pretende homologar el Gobierno. También propusieron un bono de alrededor de $480 mil, dividido en los mismos plazos.

Sin posibilidades de avanzar en un entendimiento, los camioneros resolvieron llevar adelante distintas medidas "advirtiendo que cualquier consecuencia de estas medidas es responsabilidad del Gobierno Nacional".

"No podemos permitir que se les impida a los trabajadores camioneros seguir viviendo con la dignidad que se merecen", aseveraron.