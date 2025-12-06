El Gobierno se entusiasma con el armado de las comisiones para aprovechar la fuerza de la primera minoría en Diputados y construir una mayoría automática en el recinto. Lo podrán hacer gracias a que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, consiguió que el pleno le delegue facultades para distribuir las vocalías.

El tema no es menor para las altas esferas. “Hoy nos permitió que Martín Menem sea el presidente de la Cámara de Diputados por dos años más y somos nosotros los que vamos a manejar las comisiones en el Congreso“, destacó específicamente el presidente Javier Milei en el Encuentro de Líderes del Cronista.

El discurso de cierre del primer mandatario refirió al tema justamente porque ese día asistió a la sesión preparatoria en Diputados, donde, gracias al PRO y la UCR, el oficialismo consiguió la mayoría necesaria para que Menem, la mano derecha de Karina Milei, tenga la llave de las comisiones.

¿Cuál es el alcance y cómo funciona? Básicamente el reglamento establece en el artículo 105 que las comisiones “en lo posible” se integrarán “en forma que los sectores políticos estén representados en la misma proporción que en el seno de la Cámara “.

Históricamente, los presidentes de las Cámaras consiguieron facultades para interpretarlo a gusto y Menem podrá, entonces, establecer a dedo los cupos que tendrá cada espacio político en las comisiones.

Unión por la Patria había propuesto repartir las comisiones por sistema D’Hont, el que se utiliza para las elecciones. Se habló incluso de un acuerdo secreto con el resto de los bloques para marcarle la cancha al presidente de Diputados bajo alerta de que su estrategia iba a ir en detrimento de la oposición, pero finalmente no prosperó. Fue clave la interlocución del ministro del Interior, Diego Santilli, con sus excolegas del Congreso.

Sin embargo, desde LLA advirtieron que el sistema D’Hont iba a ser peor para los bloques más chicos ya que muchos iban a quedarse directamente sin representación. Incluso, en la búsqueda de una mayor espalda para discutir lugares en las comisiones hubo movimientos hasta el último minuto para conformar interbloques entre fuerzas que les permita sumar número.

Fue justamente por eso que la tercera minoría quedó empatada y la vicepresidencia tercera no se pudo designar. Por un lado está el interbloque que ideó Cristian Ritondo, jefe del PRO, con la UCR de los gobernadores aliados que dirige Pamela Verasay, la bonaerense (exUCR) Karina Banfi, el santacruceño José Garrido y el MID que dirige Oscar Zago. En total, suman 22 diputados.

Del otro lado está el interbloque de Provincias Unidas que representa a las provincias de Córdoba, Chubut, Santa Fe, Jujuy, los radicales opositores de Martín Lousteau y Lourdes Arrieta, quien migró del bloque Coherencia. De por sí es el bloque más numeroso con 18 diputados, y sumó bajo su área a Encuentro Federal y la Coalición Cívica para llegar, también, a las 22 bancas.

Hay una cuarta fuerza que el oficialismo observa de cerca y tiene en mente priorizar: los peronistas federales que amagaron con unirse en un interbloque que finalmente no prosperó. Se trata de la ampliación de Innovación Federal que planeaba el salteño Gustavo Sáenz junto con el misionero Hugo Passalaqcua, el catamarqueño Raúl Jalil -que se llevó a 3 de los 4 diputados que le responden a un bloque aparte de UP-, el tucumano Osvaldo Jaldo y el neuquino Rolando Figueroa.

A ese conglomerado también evalúan sumar al santiagueño Gerardo Zamora, quien dividió a su bloque en el Senado y podría hacer lo mismo con los -nada más ni nada menos que- siete diputados que aún conviven en la bancada de Germán Martínez.

Todos juntos sumarían otros 22 diputados que le facilitaría a Menem llegar a los 129 casi sin sudar , ya que solo necesitaría convencer a 12 más para alcanzar el quórum. La pesca se puede encontrar fácilmente en el interbloque del PRO/UCR, ya que aunque sigue el malestar entre los amarillos por el desguace de su bloque, en LLA consideran que “no tienen margen” para no apoyar las reformas y tienen el apoyo de los mandatarios provinciales del radicalismo.

En esencia, y según confesaron fuentes del oficialismo a El Cronista, Menem va a armar una estrategia para que los aliados que incorpore en las comisiones después representen una mayoría automática .

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES NOVIEMBRE 4: La comisión de Presupuesto y Hacienda realizó una nueva reunión enmarcada en el emplazamiento hecho por el pleno de la Cámara de Diputados de la Nación, con el objetivo de emitir dictamen al proyecto de Ley del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2026. FOTO: (Prensa Diputados)/NA.

A priori, las que deberá conformar específicamente las que tratarán el temario de sesiones extraordinarias: estas son Presupuesto y Hacienda, encargada de dictaminar el Presupuesto 2026; Legislación Penal y Legislación General, que también son necesarias para debatir el proyecto de Inocencia Fiscal. Las tres son prioritarias para la primera etapa en diciembre.