El gobierno nacional se aseguró una gran victoria ayer, no sólo consiguió ser la primera minoría en la Cámara de Diputados y podrá sostener los vetos, sino que además está a unos pocos legisladores de conseguir las reforma laboral y tributaria. Qué gobernadores serán clave y que bloques debe mantener cerca Milei.

El número mágico es 129, es esa la cantidad de votos que el gobierno deberá conseguir en la Cámara Baja para obtener las reformas que pretende poner en ejecución el año entrante y aprobar el Presupuesto 2026 en extraordinarias.

En este sentido, si bien los 95 diputados libertarios no llegarían a consolidar una victoria definitiva, los legisladores provinciales serían la llave del éxito.

Cómo quedaron los gobernadores

Provincias Unidas, la agrupación de los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, Chubut, Corrientes y Jujuy logró superar sus expectativas.

Voces internas calificaban como un buen resultado tener 17 a 18 diputados en el bloque, pero el número que se consiguió finalmente fue de 22 legisladores. En el interbloque Unidos se engloban Encuentro Federal de Miguel Ángel Pichetto, los diputados provinciales, radicales de Democracia por Siempre y la Coalición Cívica y algunos aislados como la exlibertaria Lourdes Arrieta.

Esto convirtió a Unidos en la tercera fuerza en la cámara de diputados.

“Se trata de un espacio federal y republicano con una agenda centrada en la producción y la gestión de los gobiernos provinciales”, aseguraron desde ese espacio que logró poner a la exvicegobernadora de Santa Fe Gisella Scaglia como presidenta de bloque de Provincias Unidas.

El interbloque denominado “Unidos” llevará al Congreso una "agenda de reformas estructurales con mirada federal y orden fiscal para impulsar la producción, el campo, la industria, la energía, la minería, la obra pública, la inversión y la generación de trabajo".

Entre los diputados estará Martín Lousteau, Maximiliano Ferraro, Nicolás Massot, Juan Schiaretti, Pablo Giuliano, entre otros.

Sin embargo, el espacio del centro no será necesario si lo que quiere Milei es conseguir la mayoría simple. Con los 22 diputados del PRO, que hoy sostiene una alianza con el MID, el número de Milei asciende a 117 legisladores.

En el bloque PRO, con diputados como Martín Ardohain y Cristian Ritondo, quedó muy disminuido por la canibalización de La Libertad Avanza.

Javier Milei deberá dialogar con los bloques Innovación Federal, Independencia, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo.

Para recordar, el bloque Innovación Federal tiene a diputados de gobernadores que hoy son aliados del gobierno. Los mandatarios de Misiones, Salta y Río Negro juegan un rol activo y con sus 7 legisladores serán clave para los acuerdos que el oficialismo busca.

“Hemos acompañado las leyes que ha necesitado este gobierno para poder llevar adelante su plan económico, pero también nos habíamos opuesto cuando entendíamos que había cuestiones que afectaban”, aseguró el salteño Gustavo Sáenz al salir de un encuentro de gobernadores del NOA la semana pasada.

En este sentido, lo que le plantearían al gobierno es “reciprocidad” por el acompañamiento y eso se traducirá en el Presupuesto 2026.

Lule Menem, Karina Milei y Gustavo Sáenz en Casa Rosada

Sobre que UP pierda la primera minoría, el gobernador de Salta aseguró que Cristina Kirchner fue la que llevó a que el peronismo quede en esta situación

“En el caso personal, a nosotros nos intervinieron el partido, a Misiones también. Si quiere unidad no es la unidad como ella quiera, la unidad es con todos, no como ella quiera", concluyó el salteño.

A ello se le suma el bloque Independencia, del tucumano Osvaldo Jaldo. Los tres legisladores, Gladys Medina, Elia Fernández de Mansilla y Javier Noguera siguen la línea del mandatario, aunque el último de los legisladores entró como parte de un acuerdo con Unión por la Patria.

Allí, el presidente ya tendría 127 diputados favorables , obviamente podrían no responder acordemente a los deseos, pero son quienes más lugar para la negociación dejan.

Finalmente, el bloque del catamarqueño Raúl Jalil, Elijo Catamarca, quién rompió con UP y dejó el bloque, será decisivo. Elijo Catamarca tendrá tres legisladores, Sebastián Nóblega, Fernando Monguillot y Fernanda Ávila.

Allí, Milei tendría ya 130 diputados, a los que se sumarían Producción y Trabajo, Nancy Picón y Carlos Gustavo Quiroga, que responden al sanjuanino Marcelo Orrego. El gobernador tiene amplio vínculo con Diego Santilli y una buena relación con Karina Milei, por lo cual es de esperar que se comporte como un aliado del gobierno nacional.