El Gobierno da de baja una conocida obra social: qué pasará con los afiliados y su cobertura
Se trata de una medida que tomó la Superintendencia de Seguros de Salud luego de haber declarado a la obra social en estado de crisis.
El Gobierno dio de baja una importante obra social, luego de haberse declarado en situación de crisis e intimándola a presentar un plan de contingencia que no cumplió.
El 6 de mayo de 2025 el Gobierno había notificado a la obra social para que en el plazo establecido presente documentación e información actualizada sobre su situación.
Confirmado | Cambia la hora: qué día hay que ajustar los relojes
Luego de que el agente de seguro de salud haya tenido un prórroga tras haberla solicitado por la suspensión de los plazos, y ante la falta de respuesta por parte de la entidad, la Superintendencia de Seguros de Salud acreditó la situación de crisis persistía, por lo que se aprobó por unanimidad el inicio del procedimiento de baja.
Tras el informe, el Gobierno procedió a dar de baja del Agente del Seguro de Salud del Registro Nacional, según indican los artículos del 18 al 26 del Capítulo IV del Decreto 1400/2001.
¿Qué obra social dio de baja el Gobierno?
La Superintendencia de Servicios de Salud decidió dar de baja a la obra social de la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales y Personal de Conocimiento de Zona de la Marina Mercante.
Según la 1673/2025, la obra social no subsanó todas las observaciones, por lo que la Gerencia de Control Económico Financiero concluyó que la organización no había cumplido con el plan aprobado.
Se transforma Argentina para siempre: la NASA advirtió que el país está expuesto a una anomalía que traerá graves consecuencias
Qué pasará con los afiliados
En el artículo 3 de la resolución, el Gobierno le exigió a la dirección de la obra social que informe debidamente a todos los afiliados que se dio inicio del procedimiento de baja.
Por otro lado, les deberán comunicar a los beneficiarios que se comenzará con el ejercicio del derecho de libre elección a otro Agente del Seguro de Salud conforme para garantizarles la continuidad en la cobertura de salud.
La resolución también le prohíbe a partir de ahora recibir nuevos afiliados en la Obra Social Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales y Personal con Conocimiento de Zona de la Marina Mercante".
