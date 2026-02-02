El 90% de los afiliados a prepagas cree que paga más que la inflación: ¿cuánto aumentaron en realidad?

El negocio de la salud privada en la Argentina enfrenta una brecha difícil de explicar: lo que sienten los afiliados y lo que muestran los números oficiales no siempre va de la mano. El 90% de los usuarios asegura que las cuotas de medicina prepaga subieron por encima de la inflación, pese a que los registros del sector indican que los aumentos estuvieron, en promedio, en línea -e incluso por debajo- del índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el último año.

Así lo confirma una encuesta elaborada por el portal especializado MiObraSocial.com.ar, realizada a más de 2000 afiliados en todo el país. De acuerdo con el último informe de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), las prepagas cerraron 2025 con un aumento promedio del 32,4%, prácticamente en línea con la inflación anual, que fue del 31,5 por ciento.

“Existe una percepción cultural arraigada donde la salud se vive como un derecho que el Estado o el sistema deben garantizar con el menor impacto posible en el bolsillo individual”, explica Ignacio Cámpora, fundador de MiObraSocial.com.ar. “Esta expectativa genera que cualquier ajuste, aunque sea equivalente a la inflación, sea percibido como un golpe desproporcionado al presupuesto familiar.”

Cabe aclarar que esta percepción tiene sustento en lo ocurrido durante 2024, cuando tras la desregulación del sistema de salud privada, las empresas comenzaron a actualizar sus cuotas mes a mes con incrementos acumulados que superaron ampliamente la inflación general.

En los primeros meses de 2024, las subas fueron tan severas que los ajustes de enero, febrero y marzo sumaron más del 75% en apenas dos meses y se proyectaban aumentos similares para abril, bajo un esquema de libre fijación de precios impulsado por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, firmado por el presidente Javier Milei.

Este escenario de aumentos escalonados llevó a que entre un 12% y un 15% de afiliados cancelara su cobertura privada, según fuentes de la Unión Argentina de la Salud (UAS). Son usuarios que migraron a obras sociales o el sistema público.

En diálogo con El Cronista, Fabien Barralón, CEO de ElegíMejor.com.ar, que reúne en su sitio web la oferta de todos los prestadores privados, señala que la sensación de que las coberturas aumentan más que la inflación “viene también del hecho que la gran mayoría tienen un precio para un plan que aumenta por franja de edad de 5 años. Es decir, una persona que va a cumplir 36 años, ya pasa en la franja superior y el precio de su cuota mensual aumenta mucho más que la inflación”.

El contraste es aún más marcado al observar el desempeño de las principales compañías del mercado. Las cuatro prepagas más grandes de la Argentina, que concentran más de la mitad de los afiliados, aplicaron incrementos por debajo del índice general. OSDE, que cuenta con más de 2 millones de afiliados, registró un aumento del 29,81%; Swiss Medical, del 26,42%; Medifé, del 30,47%; y Galeno, del 31,45 por ciento.

A pesar de estos aumentos, los argentinos muestran gran compromiso con su cobertura médica. La encuesta revela que la mitad de los usuarios realiza un “esfuerzo muy alto” para costear su cuota mensual. No obstante, el 70% mantiene su prepaga desde hace más de 5 años.

En palabras de Cámpora, esto se explica por la prioridad que los hogares asignan a la salud en un contexto de crisis económica, incluso por encima de otros gastos. “Prefieren recortar en ocio, viajes o compras antes que resignar la calidad de su atención médica”, apunta.

La salud se vive como un derecho y cualquier aumento, aunque técnicamente justo, genera sensación de sacrificio. Para las prepagas, entender esta brecha es clave para comunicar mejor los ajustes y reforzar la confianza de sus afiliados.