Expectativa por el dólar soja: cuáles son los cálculos que hace el Gobierno para sumar reservas

En un escenario de máxima, el Gobierno espera que las medidas para incentivar la liquidación de soja acelere ventas por unos u$s 3500 millones en el próximo mes y ayude al Banco Central a capear la crisis de reservas hasta que, en septiembre, mermen los pagos de energía. Estimaciones algo más conservadoras apuntan a ingresos por entre u$s 2000 y 3000 millones , mientras que el agro sostiene que la medida no mejora la ecuación del productor de manera significativa y, por lo tanto, no incentivará mayores ventas.

Este martes por la tarde, y luego de un fin de semana de desmentidas sobre un tipo de cambio diferencial para el agro, el Banco Central creó un régimen por el cual el productor que venda soja hasta el 31 de agosto podrá comprar dólar "solidario" por el 30% de esas ventas y colocar el 70% en depósitos a la vista "dollar linked", atados a la evolución del tipo de cambio oficial.

La medida apunta a que los productores "vendan su cosecha de soja" , según informó el BCRA. La Comunicación "A" 7556 especifica que quienes efectúen ventas entre este miércoles 27 y el 31 de agosto podrá comprar dólares "solidarios" ($ 226) con el 30% de esos pesos y depositar el excedente. Para eso, d eberá presentar una serie de documentación al banco y comprometerse a no comprar dólares "MEP" ni Cedears por 90 días , entre otros requisitos. Sí podrá liquidar en el mercado paralelo legal las divisas que compre en el banco.

Miguel Pesce, presidente del BCRA, apunta a que se liquiden u$s 2800 millones.

A pesar de que la comunicación detalla que la medida alcanzará a las ventas efectuadas a partir de este miércoles, fuentes oficiales indicaron a El Cronista que estas incluyen las operaciones ya efectuadas pero con precio a fijar. Es decir: el productor comprometió la venta con la cerealera, pero no cerró el precio de la soja. Es lo primero que soltará el agro cuando deba hacerse de pesos para financiar la próxima siembra.



Según datos del Ministerio de Agricultura, había, al 20 de julio, 7,72 millones de toneladas de soja en esta condición . A precios actuales, son casi u$s 3000 millones. El agro vendió bajo esta modalidad casi 1,5 millones de toneladas más que hace un año. Si se asume que se liquidará esta diferencia y no todo, la liquidación sería inferior a los u$s 600 millones.



Según datos oficiales, quedan 22,4 millones de toneladas sin vender y otras 7,72 millones vendidas con precio a fijar.

Como la venta sin precio es una manera de cobertura, el BCRA apuesta a que el depósito a la vista atado al dólar incentive las ventas, más que la posibilidad de dolarizar el 30%. Según un escenario de máxima, esas operaciones podrían crecer hasta u$s 3500 millones en el próximo mes, si continúan cerrándose contratos sin precio fijo.

En rueda de prensa, el titular del BCRA, Miguel Pesce, sostuvo que la demora en el ingreso de divisas es "del orden de los u$s 2500 millones /u$s 2800 millones" y dijo que "los exportadores tienen otros u$s 2200 millones sin precio".

Incentivos

Otras cuentas del sector agroindustrial son algo más conservadoras, pero también optimistas: entre u$s 2000 y u$s 3000 millones podrían entrar al BCRA en el próximo mes. El CEO de Syngenta, Antonio Aracre, que mantenía charlas con el Gobierno para acelerar la liquidación de soja, celebró la medida. "Tienen el doble beneficio de no perder la devaluación sobre el 70% y de comprar dólares a 200 por el 30%" , al descontar la devolución de Ganancias del "solidario", dijo.

Antonio Aracre, CEO de Syngenta, celebró la medida.

En el agro son más críticos. La consultora especializada FyO hizo números rápidos, ante la consulta de El Cronista. Con el dólar blue como referencia y a precios actuales, la mejora en la cuenta del productor ronda el 14%. " No es un gran incentivo, para nada. El productor no vende porque no sabe qué hacer con los pesos y el 70% lo seguirá manteniendo en pesos" , opinó Nicolás Sesnich, analista de esa firma.

El Gobierno sostiene que la medida no implica un tipo de cambio diferencial para el agro ni una baja de retenciones . "Lo único que hicimos fue habilitar dos instrumentos de inversión para los productores de soja. No se dio un tipo de cambio diferencial ni se eximieron impuestos", dijo Pesce a AM 750.

Para el Ejecutivo, la principal "zanahoria" sería la cuenta a la vista atada al dólar oficial. Un ejemplo: como el productor vende a un dólar oficial mayorista menos retenciones (en torno a los $ 91 por dólar) y podrá dolarizar el 30% de esa venta al "solidario" ($ 226), podría obtener apenas u$s 1,20 por cada 10 dólares vendidos en soja. Pero el 70% restante estaría cubierto de la expectativa de devaluación.

Pero según el economista Emmanuel Álvarez Agis, de PxQ, el productor todavía puede optar por financiarse en pesos y retener su cosecha en dólares. Hace un mes, el BCRA triplicó el financiamiento en pesos para el sector agroexportador destinado a la compra para exportación y lo llevó a $ 15.000 millones.