El Vaticano confirmó este miércoles, a través de Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, que el papa León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026.

Según se pudo confirmar, en su paso por Uruguay, el pontífice visitará Montevideo, Paysandú y Florida entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre.

El comunicado oficial, detalla que en Montevideo el papa se dirigirá al barrio y a la capilla de Casavalle, un gesto con fuerte carga simbólica hacia las comunidades más vulnerables de la capital. En Florida, la agenda contempla la participación en la celebración del Día de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país, previsto como la principal ceremonia religiosa de su estancia uruguaya.

EFE

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, anunció que la visita al departamento se realizará en la mañana del sábado 7 y celebró la confirmación oficial en una conferencia de prensa local.

Por su parte, el intendente de Florida, Carlos Enciso, señaló que las autoridades municipales ya trabajan en los preparativos y en el acondicionamiento de la ciudad para recibir al pontífice en la celebración religiosa.

La gira regional continuará luego en Argentina, donde el papa visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre. A continuación se dirigirá a Perú, con escalas en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa entre el 11 y el 17 de noviembre.

Fuente: EFE J.J.Guillen

Nacido en Estados Unidos, el papa León XIV desarrolló gran parte de su vida pastoral en Perú, país con el que mantiene un vínculo personal y espiritual que se reflejará en su agenda.

La visita del pontífice devuelve a la agenda pública temas centrales de la Iglesia en la región: la atención a comunidades empobrecidas, el papel social de la Iglesia y la reivindicación de tradiciones religiosas locales.

Autoridades nacionales y locales —tanto civiles como eclesiásticas— coordinan los detalles de seguridad, logística y protocolos para garantizar el normal desarrollo de los actos públicos y religiosos durante los tres días de estancia en Uruguay.

Fuentes oficiales de la Santa Sede y autoridades locales confirmaron que en los próximos días se publicará un programa más detallado con horarios, lugares exactos y actividades abiertas al público, así como las disposiciones de tránsito y seguridad.