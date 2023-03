El Gobierno anunció un plan para exportar u$s 180.000 millones en 2030: la letra chica del programa

A un año del lanzamiento de los l ineamientos del plan Argentina Productiva 2030 en el CCK , el Gobierno presentó la "hoja de ruta estratégica" de la iniciativa para alcanzar los u$s 181.429millones en exportaciones en el año 2030, que contempla la clásica problemática de restricción de divisas y los nuevos desafíos que presentan sectores como ambiente, género y digitalización.



La propuesta elaborada por el equipo técnico de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo que lidera José Ignacio De Mendiguren propone incrementar 30% el PBI per cápita a partir de generar 100.000 empresas, 3,5 millones de empleos privados registrados, reducir el desempleo al 5%, la pobreza hasta el 18%, y la indigencia un 70% .

"Este no es un plan más", señaló De Mendiguren y explicó que, a partir de la experiencia de los protagonistas desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández, la propuesta busca que "en unos pocos años (al país) le sobren dólares para crecer y desarrollarse".

Exportaciones: alertan que 2023 puede mostrar "la peor caída de su historia"



La industria repunta y la tasa de empleo es la más alta desde 2003



En ese sentido, cuestionó a quienes sólo miran los números de emisión monetaria y déficit fiscal. "La contracara es que durante la pandemia se salvaron 30.000 empresas ", dijo y aseguró que de la compleja situación actual "se sale" como en 2002, "con una alianza entre capital y trabajo".

Aunque el Secretario destacó el período 2002 - 2011 como el de "crecimiento más largo de la historia", durante la presentación se puso foco en el efecto negativo que genera la recurrente restricción de divisas.

"Desde 1964 la Argentina es el país que más tiempo pasó en recesión en la región", dijo Daniel Schteingart, c oordinador del Plan Argentina Productiva 2030 y destacó que eso genera insuficiente generación de empleo de calidad con muy elevados niveles de pobreza .

Enseguida apuntó a la restricción de moneda extranjera como la principal causa del "rumbo volátil y decepcionante en el largo plazo" . "Esa escasez de dólares se origina, entre otras causas, por la matriz productiva poco densa y desarrollada", agregó.

Los ejes del programa

Las metas que fueron plasmadas en 12 documentos - 11 misiones y un resumen integrador- apuntan a dar respuesta a los grandes desafíos económicos, tecnológicos, sociales y ambientales del país, los cuales requieren "transformar la matriz productiva", explicó Schteingart.

Para llegar a duplicar las exportaciones que en 2022 totalizaron los u$s 100.000 millones, el Gobierno se apoya en los sectores con mayor potencial: en principio la a groindustria pasaría a aportar u$s 60.931 millones mientras que la energía ingresaría u$s 35.907 millones y la minería u$s 19.174 millones.

Además, impulsadas por la cadena de valor automotriz las manufacturas industriales (MOI) podrían llegar a u$s 33.839 millones y los servicios (conocimiento y turismo) u$s31.578 millones .

En concreto, el Plan contempla más de 500 lineamientos y herramientas de política productiva .

Algunas se encuentran en práctica, como el Crédito Argentino (CreAr), y el Programa de Desarrollo de Proveedores (PRODEPRO), diseñado para impulsar las cadenas de valor de los sectores de la energía, minería, automotriz, agroindustria y defensa, entre otros.

La letra chica del plan

El cumplimiento de los objetivos del plan está atado a la permanencia de políticas que se implementaron en los últimos años a partir de marcos regulatorios específicos como la Ley de Economía del Conocimiento, la Ley de Fondo para la Defensa, la Ley de Financiamiento de Ciencia y Tecnología, la Ley de Cannabis Medicinal, la Ley de Promoción Automotriz, la Ley de Nano-biotecnología y el nuevo régimen de bienes de capital .

Además, otras normativas como la Ley de Agroindustria que es uno de los pilares para la incorporación de valor agregado; la de hidrógeno verde y GNL, aún no avanzaron en el Congreso .

En ese sentido, de Mendiguren destacó que el consenso político sobre el cambio de matriz es "fundamental" mientras que Schteingart contó que dialogaron con referentes de diversos espacios políticos y productivos , y "sorprende cómo por debajo de los fuegos de artificio de las declaraciones públicas, en esta agenda hay un consenso importante en la mayoría de las áreas".

"Esperamos que el plan sea un aporte a la discusión en este año clave para el país", añadió.

La otra barrera que debe vencer el programa es la de financiamiento. Según los técnicos, se requiere una inversión en torno al 25% del PBI para lograr un crecimiento económico de 40 puntos (30% per cápita), para estimular las exportaciones.

Frente a la realidad que limita el desarrollo por la por la falta de ingreso de divisas del sector agropecuario que, en consecuencia, contrae la disponibilidad de dólares para la industria , el Secretario de Producción fue optimista.

Por un lado, marcó que el plan está pensado para el largo plazo cuando se solucioné el problema que hoy genera la sequía.

En simultáneo reconoció que existen dificultades para importar que, en parte responden a la puesta en marcha del nuevo sistema (SIRA), a que "se gastaron mal" los dólares que ingresaron en 2021 y a la brecha cambiaria que es "lo peor" para la economía.

En ese sentido, destacó que en 2022 se destinaron más de u$s 80.000 millones a compras en el exterior "para abastecer la demanda de una industria en crecimiento".

Por último, pensando en lo urgente, confió en el trabajo del ministro Sergio Massa y su viaje a Estados Unidos para buscar apoyo de los organismos de crédito internacional .