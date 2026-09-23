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El exministro de Transporte Guillermo Dietrich también fue parte de la Mobility Summit organizada la semana pasada por El Cronista y la revista Apertura. Allí, el exfuncionario, que formó parte del gabinete de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires y en la Nación, se refirió a los cambios introducidos por su gestión porteña y el impacto que tuvieron esas transformaciones en la forma en la que hoy se trasladan los habitantes de la ciudad.

“Fui parte de un gran equipo, de un gobierno muy transformador con Mauricio Macri a la cabeza. Hace 15 años comenzaba a hacerse más claro que había que generar una nueva movilidad y la ciudad de Buenos Aires fue pionera en eso”, reflexionó.

Dietrich consideró que, para que se produjera ese salto fue necesaria una transformación cultural. “Se planteaba hacer más kilómetros de subte, como si se tratara de una única solución. Nosotros trajimos una mirada de movilidad sustentable muy disruptiva. La persona como peatón, como ciclista y como usuario del transporte público”.

Había una idea muy clara y era que el transporte público fuera la prioridad en las calles. Así, “al lado de la ciclovía, el metrobús, un proyecto que se construyó en 6 meses, en un lugar neurálgico y que demuestra que, cuando algo sale bien le cambiás la vida a la gente”, remarcó y ponderó la gestión del PRO que cambió la movilidad porteña.

La próxima gran transformación

Sobre el futuro de la movilidad en una ciudad como Buenos Aires destacó que la gran transformación vendrá de la mano de los vehículos autónomos. “Se verá en el delivery de última milla y en vehículos autónomos como los robotaxis, tanto para uso de flota como para uso personal”, explicó.

A su vez, remarcó que para que eso pueda concretarse debe haber un cambio profundo en cierta infraestructura de la ciudad. “Las señales deben dialogar con los vehículos, los espacios públicos también van a cambiar porque son autos que se van a estacionar donde sea más eficiente o más barato. Finalmente, pensemos que estos vehículos bajan la fatalidad. Tienen un 90% menos de accidentes que los autos que tenemos nosotros, con un impacto profundo en el mundo de los seguros”, reflexionó.

Por último, Dietrich aseguró que la agenda de los próximos 10 años en relación a la movilidad está vinculada a la integración de la tecnología en la vida cotidiana.

“Estuve en ciudades con millones de habitantes, salía al balcón, pasaban autos, motos, y no escuchaba nada. Años atrás se trataba de ciudades con un smog y un ruido tremendo. Es un cambio drástico muy difícil de dimensionar en relación a la calidad de vida, que te invita a disfrutar el espacio público de otra manera. La agenda del ruido es una agenda que cambia enormemente la calidad de vida de la ciudad”, concluyó.