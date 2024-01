El gobernador peronista que más ayuda a Milei y las dudas de otro que podría sumarse

"Hay que tomarlo en serio a Milei". La reflexión corresponde a un gobernador que ayudó a la aprobación del dictamen de mayoría de La Libertad Avanza para que la Ley Bases llegue al recinto este miércoles. El mandatario no está convencido de apoyar al libertario. Pero le teme al ajuste que promete. Como prueba señala la infructuosa reunión en el CFI donde un variopinto grupo de gobernadores creyó que había quebrado la voluntad del Gobierno nacional. Por el contrario Javier Milei va a fondo y tal como dijo en una reunión de gabinete no quiere transferirles "ni un peso", los obligará al ajuste y no compartirá el impuesto PAÍS con las provincias. De inmediato ordenó que salieran a desmentir la posibilidad de un acuerdo en ese sentido y complicó todas las negociaciones.

Con el argumento de conseguir una tajada de un tercio del tributo a las operaciones con moneda extranjera los mandatarios de la UCR y el PRO sumaron al catamarqueño Raúl Jalil que mandó a la cumbre del lunes con Guillermo Francos al vicegobernador Rubén Dusso. Lo acompañó el senador Guillermo Andrada que una semana atrás había marchado junto a su colega y exgobernadora Lucía Corpacci a la movilización sindical contra el DNU de Milei y la ley ómnibus. El voto de Andrada en el Senado de la Nación está en disputa y por su cercanía con el gobernador la estrategia se decidirá en la provincia .

Guillermo Andrada y Lucía Corpacchi, los dos senadores de Unión por la Patria por Catamarca

Las necesidades de los gobernadores

Los catamarqueños necesitan recursos, como todos los gobernadores, y pelean además contra la liquidación de la empresa interestatal Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD). Justamente la privatización de empresas estatales es uno de los quiebres entre gran parte de los legisladores, senadores y diputados, con el gobierno libertario.

Ni Dusso ni Andrada hablaron durante la reunión. Incluso esquivaron las fotos. Fuentes de la provincia sin embargo indicaron que el resultado no fue lo conversado. Aún así los encargados de buscar votos por la oposición dialoguista -entre ellos Miguel Angel Pichetto y Emilio Monzó de Hacemos Coalición Federal- creen sumar al menos un diputado de los cuatro catamarqueños de Unión por la Patria.

Ley ÓMNIBUS | El salto de dos gobernadores peronistas y el punto de quiebre con Milei: qué pasó en el CFI - El Cronista

Diputados | Peligran más artículos clave de la ley ómnibus: qué puntos pueden caer por falta de acuerdo - El Cronista

A favor, hasta el freno a las negociaciones que puso Milei, se apuntaba a Fernanda Avila, del riñón de Jalil. En cambio descontaban los otros tres, entre ellos el de Silvana Ginocchio, la esposa del gobernador Raúl Jalil y una de las más duras contra el gobierno libertario. El único que se manifestó en público a favor fue el radical Francisco Monti.

#NoALaDelegacionDeFacultades

La delegación de facultades legislativas al Pte. Milei y declaración de emergencia tiene como 1er efecto sacar la participación legítima de las provincias a través de sus representantes en la toma de decisiones, que si la tienen en el congreso. January 30, 2024

Las negociaciones con los gobernadores apuntan también al Senado. Por eso era importante la presencia de Andrade que mandó dos sugestivos mensajes por redes sociales apenas un rato después de que la oficina de prensa del Presidente negara toda chance de diálogo respecto al impuesto PAIS y de que el ministro del Interior, Guillermo Francos, dieran marcha atrás con su propia promesa de avanzar con el tema.

"Los malentendidos y la negligencia crean más confusión en el mundo que el engañ y la maldad. En todo caso, estos dos últimos son mucho menos frecuentes", escribió. Después volvió a la red X para advertir que "generar debilidad en el compromiso y la palabra del interlocutor forma parte del fraude de la negociación".

En el bloque de Unión por la Patria aseguraban que no habrá más sangrías que los tres diputados que responden al gobernador Osvaldo Jaldo. El mandatario tucumano tampoco estuvo en el CFI pero siguió las conversaciones instalado en Buenos Aires. Desconfiado monitorea de cerca el acuerdo en torno al biodiesel y da por asegurados los beneficios a la industria cítrica y azucarera. De los cinco diputados peronistas tucumanos tres votarán a favor en general y en particular, los que conformaron el bloque Independencia.

Patricia Bullrich hizo un llamado desesperado a que se vote la Ley Omnibus y paren los cambios: "Ya no sirve" - El Cronista

Este martes Jaldo tuvo dos gestos de acompañamiento al gobierno de Milei. El primero fue salir al cruce de una solicitada de la CGT en la que reclamaban a los diputados de Independencia Agustín Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina que vuelvan al bloque de UP. "Los diputados del bloque Independencia han tomado una decisión sin retroceso, con total responsabilidad", declaró Jaldo y advirtió que "no vamos a ser sujetos de aprietes, vengan de donde vengan".

Insistió además con que "nuestros tres diputados van a seguir defendiendo las principales industrias regionales, mientras los otros las quieren negociar".

La segunda señal fue una contundente felicitación a Daniel Scioli por su nombramiento como Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes y virtual viceministro de Guillermo Francos.

%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 | Felicitamos a @danielscioli por su nombramiento como Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación. Le deseamos todo el éxito en su gestión en este nuevo cargo que asumirá en la órbita del Ministerio del Interior, y queremos transmitirle el sincero acompañamiento y... — Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) January 30, 2024

En cambio el diputado Pablo Yedlin, ligado al exgobernador Juan Manzur, y el sindicalista de La Bancaria Carlos Cisneros votarían en contra en general pero sí votarían en particular los artículos que beneficien a Tucumán. En diciembre Cisneros, junto a Sergio Palazzo, presentó un proyecto de ley justamente para hacer coparticipable el incremental del impuesto PAÍS. Diputados de Río Negro, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Córdoba y el bonaerense Alejandro Rodríguez habían presentado otra iniciativa para coparticipar el impuesto al cheque.

Nada de eso quiere Milei aunque la prórroga del PAIS se incluyó en la ley ómnibus a favor de Nación. El resto del paquete fiscal se tratará después de sancionado el paquete reducido de la megaley libertaria.

Los bloques dialoguistas, el PRO, la UCR, diputados que responden a Gustavo Sáenz (Salta) y al Frente Renovador de la Concordia de Misiones, más una parte de la bancada que comanda Pichetto dan quórum y discuten, con ánimo colaborativo, los casi 400 artículos, incluida la delegación de facultades.

Gobernadores y jefes de los bloques dialoguistas se reunieron el lunes en el CFI

Pichetto, que a diferencia del mileismo cuida los votos que junta, salió a bancar al gobernador Jaldo y a atajar las críticas en su contra. "Me parece lógico que los gobernadores tengan con Nación una relación razonable e inteligente, que les permita llevar adelante la gestión sin sobresaltos, sin cuasimonedas y sin cosas que alteren la paz social. Me parece que eso es válido. Yo no lo veo para nada negativo, de hecho me parece algo virtuoso. He hablado con gobernadores y los veo con una gran razonabilidad frente al nuevo gobierno", dijo sobre el tucumano y algunos más. Su crítica, sutil, fue para Ricardo Quintela que logró la aprobación de una moneda digital en la Legislatura de La Rioja.

Hábil orador y negociador de votos en el Congreso, Pichetto defendió uno de los puntos principales a los que apunta el kirchnerismo: "La emergencia y las delegaciones son el eje central de la Ley, que la tuvieron todos los gobiernos, hay que dejar de ser hipócritas", pidió.