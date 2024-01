Peligran más artículos clave de la Ley Ómnibus: qué puntos pueden caer por falta de acuerdo

La sesión por la ley ómnibus en la Cámara de Diputados arranca en menos de 24 horas y peligran los artículos centrales de lo que quedó del proyecto original.

Tras un mes de negociaciones entre el oficialismo y la oposición "dialoguista", el clima se enrareció. Los diputados dispuestos a darles las "herramientas de gobernabilidad" a La Libertad Avanza ponen en duda las intenciones del Presidente Javier Milei. " Lo único que quiere es construir un enemigo ", alertaron.

En la tarde de ayer, el oficialismo convocó, luego de un mes de negociaciones y tire de aflojes con el oficialismo, a la sesión para debatir la Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos . Será este miércoles a partir de las 10.

En la que se prevé que será una sesión maratónica, la Cámara de Diputados debatirá el megaproyecto que desde hace un mes los libertarios y los bloques de la UCR, el PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal vienen escribiendo y reescribiendo de manera casi conjunta.

Para ponerlo en números, en los últimos 30 días, el proyecto pasó de tener 664 artículos a 386. Entre los puntos que quedaron afuera, tal cual anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, en la conferencia de prensa del viernes pasado, se encontraba el capítulo fiscal con el que el oficialismo apostaba a conseguir el "déficit cero".





Por qué aún no hay acuerdo por la ley ómnibus

Dentro del texto que circuló el domingo a la noche, y que cuenta con la venia del Gobierno, permanecen algunos ítems de peso para los que tampoco hay acuerdo entre los "dialoguistas" y libertarios .

Por caso, el artículo que establece la privatización de más de una treintena de empresas , junto con los artículos que delegan en el Poder Ejecutivo facultades legislativas.

"Así como están no sale", alertó un diputado que participa de las negociaciones al referirse a esos puntos. Misma advertencia hicieron en torno a los cambios de la Ley de Biocombustibles.

"No le vamos a poder garantizar las votaciones y se arriesgan mucho", dijo uno de los legisladores dialoguistas que participa de las negociaciones con el Poder Ejecutivo. "Si hay sesión, estamos, pero no como quisieran" , añadió esa misma fuente.

LLA insiste con la privatización de más de 30 empresas, entre las que se encuentra Aerolíneas Argentinas.

Palabras más, palabras menos, los dialoguistas le garantizan el quórum al oficialismo, además de la aprobación del proyecto en general. La votación artículo por artículo es otro capítulo.

La clave, alertan fuentes parlamentarias, es la privatización de la treintena de empresas entre las que se encuentran desde Aysa y Télam, hasta Aerolíneas Argentinas y Fabricaciones Militares. El oficialismo quiere que esa tarea quede en manos de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, creada por el artículo 14 de la Ley N° 23.696, también conocida como Ley Dromi.

La oposición quiere que se trate "ley por ley" y que sean ambas cámaras y no 16 legisladores, los que definan el futuro de esas compañías. Algunas fuentes parlamentarias sospechan que, si los dialoguistas no ceden ese punto, peligra el futuro de la ley.

El tema fue abordado en la reunión que mantuvieron los gobernadores dialoguistas y diputados con el ministro Guillermo Francos en el CFI. "Lo mencionó brevemente, y dijo que no hay cambios, pero aceptó un texto alternativo racional de que empresas sí y que no", dijo uno de los asistentes.





Nuevas tensiones con el Gobierno

A esas diferencias que, de no soslayarse se traducirán en la caída de más artículos -como pasó con el grueso de la ley-, se le sumó un nuevo capítulo: el de la prórroga del impuesto PAIS. El tema ayer generó nuevas tensiones entre dialoguistas y libertarios, que se reunieron con el ministro del Interior Guillermo Francos para analizar ese tema, que los gobernadores pusieron en agenda este fin de semana.

Después del encuentro en el CFI, los diputados "dialoguistas" aseguraron que el ministro se mostró dispuesto a analizar el pedido de coparticipar el impuesto que se ubica tercero en el ranking de recaudación. Francos les habría pedido que envíen por escrito una propuesta para así "evaluarla" .

"Mañana tenemos que hacer la nueva redacción", le dijo anoche a este medio uno de los participantes del encuentro a este medio tras la culminación del encuentro.

Minutos después, ese mismo participante se enteraba, al igual que el resto de los popes que habían participado del encuentro, que "el Impuesto PAIS y el resto del paquete fiscal, anteriormente incluido en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se discutirá más adelante". El mensaje llegó a través de la cuenta de Twitter de la Oficina del Presidente.

Minutos después, los equipos de comunicación de Francos difundieron un textual ratificando ese mensaje. "Tuvimos una reunión muy positiva con los gobernadores. Nos expresaron voluntad de acuerdo. El gobierno ya dijo que todo lo fiscal lo conversaremos más adelante con todas las provincias y el Congreso. No vamos a discutir temas fiscales en esta ley".

Las dudas son dos: ¿por qué Francos no les aclaró en ese mismo encuentro que el impuesto país se conversaría "más adelante"? ¿Por qué los artículos vinculados a la prórroga del impuesto PAIS no se retiraron del texto acordado entre el Gobierno y opositores a lo largo del fin de semana , post conferencia de prensa de Luis Caputo?

En el Gobierno insisten con que en la conferencia del viernes, "Caputo ya había dejado en claro que los temas fiscales se trabajaban en marzo" .

Para colmo, Milei retuiteaba un mensaje del dirigente del PRO, Joaquín De La Torre en el que afirmaba: "Lo que en realidad quieren los diputados del ‘bloque extorsión' es seguir viviendo del negocio de la política".

Vale aclarar que sin el "bloque de la extorsión", en el que conviven un centenar de diputados, el oficialismo, que cuenta con apenas 38 bancas, ni siquiera podría reunir el quórum de 129 para poner en marcha la sesión.

El retuit de Milei generó malestar.

Tras esta seguidilla de tuis, los dialoguistas salieron a responderle al oficialismo. Más de un diputado que participa de las negociaciones sospecha el a los libertarios "no les interesa sacar la ley".

" Parecería que es una movida para seguir confrontando con el Congreso y hacer un ajuste más fuerte por otra vía ", opinaron fuentes parlamentarias. La saturación, en los bloques dialoguistas, va en ascenso.

"No puedo no pensar que el Gobierno no tiene ningún interés en esta ley, lo único que quiere es construir un enemigo", dijo el diputado Nicolás Massot . En una entrevista concedida a Radio con Vos, el diputado de Hacemos Coalición Federal planteó que el pedido de los gobernadores es "prudente", pero que desde los libertarios "automáticamente se busca una extensión de la campaña; inventar un enemigo".

"Acá hay un gobierno que está buscando legitimidad en el conflicto y eso ya lo vivimos, se tiene que acabar", alertó Massot.

"Yo creo que el gobierno puso a la ley en terapia intensiva con pronóstico reservado y nos esconden la llave de la ambulancia a los que queremos salvar a la ley, y eso lo complica todo" alertó Oscar Agost Carreño, compañero de bancada de Massot.

"Se les van a ir cayendo muchísimas cosas", alertó Agost Carreño.