El gabinete de Javier Milei: los puestos confirmados, las áreas claves a definir y qué nombres resuenan

Javier Milei se impuso por más de 10 puntos en el balotaje y se convertirá en el nuevo presidente de la Nación. En este marco, comenzó a definir quiénes integrarán su gabinete y cómo se conformarán las áreas.

Dentro de la lista de nombres que resuenan, se encuentran representantes de La Libertad Avanza (LLA), como también otros funcionarios que provienen del PRO, tras la alianza con el ex presidente Mauricio Macri.

¿Cómo quedó el gabinete de ministros de Javier Milei?



Al momento, el presidente electo ha confirmado qué funcionarios ocuparán los cargos de 11 áreas:

Jefe de Gabinete: Nicolás Posse

Nicolás Posse Asesores: Santiago Caputo

Santiago Caputo Secretaría general de la Presidencia: Karina Milei

Karina Milei ANSES: Carolina Píparo

Carolina Píparo Ministerio de Justicia: Mariano Cúneo Libarona

Mariano Cúneo Libarona Ministerio de Infraestructura : Guillermo Ferraro

: Guillermo Ferraro Ministerio del Interior: Guillermo Francos

Guillermo Francos Ministerio de Capital Humano: Sandra Pettovello

Sandra Pettovello Secretaría de Desarrollo Social: Pablo de la Torre

Pablo de la Torre Secretaría de Cultura: Leonardo Cifelli

Leonardo Cifelli Cancillería: Diana Mondino

El gabinete de Milei: ¿qué áreas faltan definir y qué nombres suenan?



Quién estará a cargo del Ministerio de Economía es una de las incógnitas más expectantes en la población. No obstante, Javier Milei sostuvo que no anunciará el nombre hasta la asunción del 10 de diciembre.

Dentro de las posibilidades, resuenan el ex presidente del Banco Central durante la presidencia de Mauricio Macri, Federico Sturzenegger; Luis Caputo, el ex ministro de Finanzas y el ex presidente del BCRA del mismo gobierno; y Luciano Laspina, actual diputado de Juntos por el Cambio.

Federico Ztursenegger.

Por otra lado, también quedó abierto el lugar en el Ministerio de Seguridad, el mismo podría ser encabezado por la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel. Aunque tampoco se definió quién ocupará el área de defensa.