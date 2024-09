El fuerte pronóstico de Claudio Zuchovicki sobre el blanqueo: "Va a generar..."

El analista financiero Claudio Zuchovicki, una de las voces más escuchadas del mercado, habló sobre lo que pasará con la inflación, que muchas consultoras ubican en el 4% en agosto, y lanzó su pronóstico sobre el blanqueo de capitales.

"Suponete que ahora la inflación da 4% y después por cualquier cosa, una helada o lo que sea, pasa al 4,3%. Hay que manejar la ansiedad y saber que las cosas llevan su tiempo y su proceso", admitió Zuchovicki en una entrevista con El Observador.



"La sociedad se dio cuenta de que vivíamos muy equivocados, en términos de que marcabamos precios, de que el precio era lo que decía el relato, pero no lo conseguías a ese precio", agregó.

Consultado sobre cómo ve el repunte de la economía , explicó: "Yo tengo una visión que todo depende de con qué comparás. Muchos dicen que están menos mal de lo que estaban hace tres meses".

"Muchos compraban cosas para protegerse de la inflación. Hubo meses de mucho consumo porque la gente se estoqueaba. Comparas con meses de exagerado consumo que no era normal", agregó.

En este sentido, Zuchovicki apuntó que ahora la comparación empezará a ser buena porque se comparará con meses muy malos.

Además, observó que "el ajuste no es ni bueno ni malo" ya que "es lo menos malo del escenario que tenía la Argentina". "Si no era eso, ¿qué? El país estaba al borde la hiperinflación. No quedaba otra", justificó el analista.

"Tiene un montón de efectos colaterales, pero no hacerlo te sacaba la vida (...) Llevó tiempo entender que no hay nada gratis, que la gente lo paga", agregó.

El pronóstico de Claudio Zuchovicki sobre el blanqueo: "Va a dinamizar la economía"





Consultado sobre "si el blanqueo va a ser un éxito", Zuchovicki indicó que "depende para quién y para qué". "No va a ser recadudatorio como el de 2017, que le va a entrar plata al fisco, sí puede generar movilidad económica", apuntó.

Para el especialista, hay mucha gente que va a poder blanquear, como los que compraban dólares en el mercado blue. "La gente va a poder blanquear esos dólares y acceder a una propiedad vía un crédito porque tiene plata justifcada", argumentó.