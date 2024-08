Claudio Zuchovicki le dio la peor noticia a Milei sobre la recuperación en V: "No va a pasar"

El consultor Claudio Zuchovicki ponderó los esfuerzos del Gobierno nacional para solucionar los problemas estructurales de la economía, pero adelantó que "no habrá recuperación general en V" y que el rebote dependerá del "esfuerzo" de cada sector.

Entrevistado en Radio Rivadavia, el especialista indicó que la realidad de cada rubro es muy dispar y que por eso no se puede hablar de un crecimiento generalizado.

"Si vos agarras minería o energía, que empezamos a exportar por primera vez desde el 2010, ahí tenés una V. Hay comercios que venden menos, pero que venden el doble por forma digital. Muchos otros sectores están peor, ni siquiera en una L, como gastronomía u hotelería . Es muy desigual y no me gusta generalizar en una V corta porque no a todos les va a ir igual", explicó Zuchovicki.

"No es lo mismo tener un restaurante al lado de una zona de tecnológicos, donde a la gente le está yendo mejor, que tenerlo al lado de una administración publica donde a la gente ya no le alcanza tanto el salario, La recuperación va a depender de cada uno, no va a ser general, eso no va a pasar ", ejemplificó.

En ese sentido, aclaró que el Ejecutivo puso todo su esfuerzo en arreglar la problemas de la macro y que la recuperación a nivel micro estará atada al esfuerzo individual.

"El Gobierno esto ya lo dijo, puede gustar o no gustar, pero el plan es clarísimo, van a solucionar la macro para que el Estado no te ponga el pie encima, pero la micro arreglátela vos. La recuperación no va a ser ni en V, ni en L ni con forma de pipita de Nike, va a depender del esfuerzo y de lo que haga cada uno" , apuntó.

La importancia de acomodar precios relativos

En otro momento de la entrevista, Zuchovicki hizo referencia al índice de inflación de julio, que el INDEC fijó en 4%, y destacó la importancia de llevar ese número a la baja mientras se acomodan precios relativos.

"Siempre insisto con lo mismo, el peor de todos los impuestos es la inflación, por lejos. Que la inflación sea del 3,8%, del 4% o del 4,2% es un dato importante de la economía, más de justicia social. Pero además se están homogeneizando los precios, en los últimos años teníamos precios altamente regulados que sabíamos que no eran los valores de mercado ", explicó.