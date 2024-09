Blanqueo: las inversiones que no pagan impuesto y la zanahoria en hipotecarios

A veinte días del cierre de la "Etapa 1" del blanqueo de capitales, la de alícuota más baja para montos superiores a u$s 100 mil (5% versus 10% y 15%) y la única en donde se puede exteriorizar dinero en efectivo, se añadieron nuevos beneficios para quienes depositen en la Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA). Los movimientos permitidos sin impuesto.

A pesar de la perdida de reservas, ayer el Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió u$s 165 millones, en el Gobierno sostienen que la iniciativa no tiene como fin la recaudación -a la luz de los resultados fiscales- sino la reactivación económica.

Con base a ello, aseguran, se elaboró el proyecto de Medidas Fiscales y Paliativas que luego se transformó en la Ley 27.743. "Se le pone demasiado énfasis en los u$s 100 mil y en realidad el que blanqueé más de u$s 100 mil es muy difícil que pagué porque hay un montón de excepciones y posibilidades de inversión para no pagar", afirmó el economista que integra la mesa chica del Gobierno, Felipe Núñez durante el streaming del Ministerio de Economía.

Y es que en el artículo 31 de la ley, al que luego se le sumó el Decreto 509/2024, se determinó una serie de posibles destinos donde podrían invertirse los fondos para que no queden inmovilizados hasta el 31 de diciembre de 2025 (fecha en la que deben permanecer los superiores a u$s 100 mil para no pagar el impuesto).

Así, se habilitó la adquisición de certificados de participación o títulos de deuda de fideicomisos de inversión productiva y/o adquisición de cuotapartes de fondos comunes de inversión siempre que se mantengan bajo la titularidad del contribuyente hasta el 31 de diciembre de 2025 .

Lo que luego se especificó por medio del decreto donde se detalló que podrá ser a: títulos públicos -títulos, bonos, letras y demás obligaciones- emitidos por los Estados Nacional, Provinciales, Municipales y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Y/o certificados de participación o títulos de deuda de fideicomisos que tengan por objeto el fomento de la inversión productiva (vehículos destinados en el país a la inversión y/o el financiamiento directo o indirecto en proyectos productivos, inmobiliarios y/o de infraestructura, como así también al financiamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) y cuotapartes de fondos comunes de inversión.

También se permitió que se inviertan de forma directa o indirecta en proyectos inmobiliarios que se iniciaron en la fecha de entrada en vigencia del blanqueo de capitales y aquellos que tengan un grado de avance inferior al 50% de la finalización de la obra en ese momento.

En línea con la promesa que hizo el ministro de Economía, Luis Caputo durante su encuentro con la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU) en donde les aseguró que con la combinación del blanqueo y los créditos hipotecarios los proyectos iban a "explotar".

Siendo un sector arrastra una caída sideral en sus indicadores por la política de la obra pública cero del presidente Javier Milei. Ya que, si bien en julio tuvo un repunte intermensual del 8%, en términos interanuales continua en negativo: -20,4% comparado con julio de 2023 y 30,9% del acumulado, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Nuevo beneficio para créditos hipotecarios

En el escenario donde el Gobierno fomenta la apertura de la CERA, pero no se comunica cuántas ya se abrieron porque debelaría el éxito o el fracaso de la iniciativa en los primeros días, los bancos comenzaron a competir por atraer a los contribuyentes con nuevos beneficios.

En las últimas horas, el Banco Nación Argentina (BNA), que en palabras Núñez tenía exigencias que no estaban permitidas para la apertura de la CERA que se iban a solucionar, estableció condicionales diferencias en créditos hipotecarios con un aumento del monto máximo a u$s 250.000.

"Cabe destacar que la proporción de apoyo del crédito alcanza el 90% de la tasación de la vivienda, debiendo el solicitante aportar al menos el 10% que deberá haber sido depositado previamente en la cuenta CERA", destacaron en el comunicado del BNA.