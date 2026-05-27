Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este miércoles, 27 de mayo de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.667,69 pesos colombianos.

En la última semana, el Dólar cayó -0.63% y en el último año acumula un descenso de -6.11%, reflejando una tendencia bajista.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana es del 13.87%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 12.99%.

El Dólar subió frente al peso colombiano en la última sesión.

En los últimos 10 días, el dólar inició con dos avances, luego encadenó cuatro retrocesos, tuvo un repunte, volvió a caer dos jornadas y cerró en alza. El balance es negativo en el período, aunque con una señal de recuperación al final.

La cotización del Dólar presenta una tendencia positiva hoy en relación con los días pasados. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a factores económicos actuales.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este miércoles, 27 de mayo de 2026,

El costo de comprar 100 dólares en Colombia, considerando un valor por unidad de 3667.6899 pesos colombianos, es de 366768.99 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 733537.98 pesos colombianos y 500 dólares cuestan 1833844.95 pesos colombianos.