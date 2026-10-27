En esta noticia El mapa de interés, provincia por provincia

Pasado el Mundial 2026, el premio deportivo sobre el que habla el mundo entero se coló entre los temas más buscados en Google Argentina. “Quién ganó el Balón de Oro 2026″ fue una de las preguntas que más circularon en el buscador más utilizado en el país, tanto que se convirtió en la tendencia del día este 27 de octubre.

Para conocer cuáles son los temas que se apoderan de la agenda en tiempo real o a lo largo del tiempo, el gigante tecnológico pone a disposición de los internautas una herramienta pública y gratuita: Google Trends.

Para ver cómo reacciona la gente ante una pregunta así, Google Trends muestra el detrás de escena de las búsquedas en tiempo real.

El gráfico que muestra el minuto a minuto

Al ingresar a la plataforma una de las herramientas clave para ver cómo se mueve el tema del momento es el gráfico de interés a lo largo del tiempo.

Gráfico de interés a lo largo del tiempo. Google

Como podemos notar, durante la tarde previa a la ceremonia, la curva se mantiene plana y horizontal en valores mínimos, es decir, el tema no registró casi movimiento.

Pero un crecimiento se va notando a medida que se desarrollaba la ceremonia y, a las 8:36 PM, justo en el momento en que finaliza la gala y se anuncia al ganador, la línea trepa en vertical hasta tocar el techo de 100 puntos, el punto máximo que utiliza la plataforma para marcar el pico de popularidad.

Una vez que la noticia se instaló y los internautas obtuvieron la respuesta que estaban buscando, el movimiento de la línea baja con la misma velocidad que subió hasta volver a plancharse.

Muchas maneras de preguntar lo mismo

A partir de esa gran tendencia principal, la plataforma permite ver cómo se ramifica la curiosidad y surge el nombre del ganador, en este caso, Harry Kane, junto con el listado de las distintas maneras en que la gente tipeó la frase en medio de la primicia.

Desglose de la tendencia Google

El mapa de interés, provincia por provincia

Más abajo, la herramienta incluye un mapa de la Argentina que permite ver la distribución geográfica de las consultas sobre el tema que capturó el interés de los internautas.

Mapa de interés por subregión. Google

Lejos de concentrarse únicamente en los grandes centros urbanos, el mapa que ofrece Google colorea el territorio según qué provincias registraron la mayor proporción de consultas en relación con su propia población.

En esta caso, los datos muestran que la mayor cantidad de búsquedas sobre la premiación se concentró con mayor fuerza en el norte del país, dejando un top de regiones liderado por Santiago del Estero, Corrientes, La Rioja, Formosa y Tucumán.