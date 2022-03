"El FDT cruje pero no se rompe", según una alta figura del oficialismo

" Las especulaciones sobre una ruptura del Frente de Todos me hacen sonreír. El Frente cruje pero no se rompe ", aseguró Teresa García , titular del bloque del Frente de Todos en el Senado bonaerense.

"Cuando el FMI atraviesa las naciones, sobre todo la nuestra, que está en una situación crítica, la verdad es que hay que estar atento y poder expresarse. Celebro que haya expresión pública de diferencias", aseguró la bonaerense en diálogo con Radio Continental.

El mensaje de Máximo Kirchner, abrazo con la portavoz presidencial y la presión de La Cámpora

Alberto Fernández sobre el 24 de marzo: "Es también el día donde más unidos estamos"

Luego de que ayer el oficialismo se mostrara dividido en la conmemoración de un nuevo aniversario del Golpe de Estado de '76, García opinó que le parece "bien" discutir las cuestiones de fondo "que van a impactar en el bolsillo de la gente".

"Hay que hacerlas públicas, la gente tiene que conocer sobre qué cosas hay que poner la mirada", se expresó la senadora.

Máximo Kirchner encabezó la marcha de La Cámpora por el Día de la Memoria.

Asimismo, se refirió a la suba de precios y reconoció: "sufrimos el tema de los precios, hay que discutirlo. Hay una cuota aparte respecto de la inflación y respecto de la especulación". Y sentenció: "Que falten alimentos hoy en las góndolas es producto de la especulación de los empresarios".

"Las discusiones no son caprichos de los dirigentes políticos. No se tiene por qué romper el Frente de Todos. Hay mucha especulación respecto de si se rompe, la verdad es que me hacen sonreír", señaló.

En tanto García subrayó: "Esto no se tiene porqué romper, son discusiones, son miradas diferentes. Este es un frente político que se conformó gracias a la inteligencia de Cristina (Kirchner)". Y enfatizó: " Cruje pero no se tiene porqué romper ".

Sets de TV

Para la jefa del bloque oficialista en el Senado bonaerense dirigentes de la oposición "especulan con que estas discusiones van a ser una grieta dentro del peronismo pero esto no va a ocurrir, me refiero a dirigentes de la oposición que atraviesan preocupadísimos sets de TV".

Máximo Kirchner rompió el silencio: "No queríamos que pasara lo que estamos viviendo hoy"

La furiosa respuesta de Rodríguez Larreta a Máximo por su crítica a los porteños

Asimismo, García recalcó que "la carta de la vicepresidenta sirvió para ordenar". Respecto de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista en Diputados, consideró: "Me parece saludable, cuando uno no está de acuerdo cuando una decisión se va a tomar no puede ser parte de eso, porque no puede salir a convencer de algo que no comparte".

"Me parece que la preocupación de nosotros tiene que ver con cómo se van a transitar los próximos tiempos. Una crisis económica que no es resultado de este Gobierno", describió García.

En tanto, se refirió al expresidente Mauricio Macri y aseguró que "dejó hipotecado este país". Dicho esto, subrayó que "el Gobierno no es responsable de todo esto , pero lo tiene que afrontar y sobre esto hay miradas diferentes".

"Cuánto de esto va a impactar en la sociedad, en esto tenemos miradas diferentes", comentó.

Con Boudou de regreso, quiénes son los dirigentes que salieron a marchar con Máximo Kirchner

Alberto, Cristina y las elecciones 2023: por qué es otro motivo de fuerte pelea