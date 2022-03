24 de marzo: el oficialismo volverá a dejar en evidencia las internas

El presidente Alberto Fernández encabezará el acto por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en el Auditorio del Centro Cultural de la Ciencia, en el barrio porteño de Palermo. En paralelo, La Cámpora se concentra en las inmediaciones de la ex ESMA para marchar a Plaza de Mayo. En medio de las internas que atraviesa el Frente de Todos, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, no se hará presente en ningún acto: se limitó a referirse a la fecha a través de un video.

La crisis que atraviesa la coalición oficialista volverá a cristalizarse hoy, en un nuevo aniversario del Golpe de Estado de 1976.

Tras dos años de pandemia, el epicentro a nivel nacional de la jornada volverá a ser la Plaza de Mayo , donde se desarrollarán dos actos.

El primero será de las organizaciones de la izquierda trotskista, que comenzarán a marchar a las 11:30 desde el Obelisco y celebrarán el acto a las 15, con un conjunto de consignas que incluyen la denuncia al acuerdo con el FMI.

Dentro de las filas del oficialismo no hay una convocatoria unificada . La Cámpora y otras agrupaciones satélites a la organización liderada por Máximo Kirchner fueron convocadas a partir de las 9 en la ex ESMA y de allí marcharán hacia Plaza de Mayo a partir de las 15.

La agenda presidencial y de sus organizaciones

El resto de las organizaciones, entre ellas, el Movimiento Evita y Barrios de Pie , se dará cita directamente en las principales arterias del centro porteño (Avenida 9 de Julio e inmediaciones).

En paralelo a la concentración de las organizaciones allegadas a Kirchner, el jefe de Estado entregará, a partir de las 10.45, los legajos reparados de ocho miembros de la comunidad científica que fueron detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar a sus familiares y allegados.

Desde el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas(Conicet), en el barrio porteño de Palermo, el Presidente participará del acto en el que se hará entrega de los

legados reparados a familiares de ocho investigadores que fueron desaparecidos

.

También se reconocerá a los científicos que fueron cesanteados, exonerados, exiliados, dados de baja y a quienes la dictadura impidió continuar con sus investigaciones.

Hoy se volverán a evidenciar las diferencias dentro del Frente de Todos.

Fernández estará acompañado por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y la presidenta de Conicet, Ana María Franchi.

La ceremonia contará además con la presencia de la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Ángela "Lita" Paolín de Boitano.

Además, estarán presentes la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida y la intervención de referentes del organismo, que brindarán un homenaje a Alicia Graciela Cardoso, Dante Guede, Roberto Luis López Avramo, Liliana Élida Galletti, Mario Oreste Galuppo, Federico Gerardo Lüdden Lehmann, Manuel Ramón Saavedra, y Martín Toursarkissian.

"Podría haber sido yo"

La Vicepresidenta, en tanto, se limitó a participar ayer de un homenaje a una maestra desaparecida. "Podría haber sido yo", dijo a través de un video que hizo llegar al acto de cambio de nombre de una escuela en la localidad bonaerense de General Rodríguez.

En él, felicitó a docentes y alumnos por renombrar el establecimiento por Noemí "Mimí" Tardivo, que fue secuestrada el 8 de julio de 1976.

"Quiero nombrarlos a todos y a todas los que firmaron esta hermosa nota donde me invitan. Aunque sea participar de esta manera que lo estamos haciendo, me hubiera encantado poder estar presente en el día de hoy pero mi agenda no lo permite", dijo la presidenta del Senado.