El exabrupto de un intendente peronista sobre el encuentro de Milei con Xi Jinping: "Se la va a..."

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, fue contundente al opinar sobre el posible viaje de Javier Milei a China, que se concretaría la primera semana de julio. "Se la va a chupar a Xi Jinping", sorprendió al opinar sobre la actitud que, cree, tendrá el mandatario argentino ante su par chino, a quien agravió en varias oportunidades.

"Espero que cuando Milei tenga que ver a Xi Jinping no se transforme en Lorena Bobbit. Chupársela se la va a chupar, pero que no se haga el loco porque vamos a tener a todos los chinos en contra. Quiero ver si ahora les dice que no va porque son zurdos. Le agarran unos ataques de histeria mezclada con persecución, es una loca", dijo el intendente peronista durante una entrevista radial, haciendo alusión al caso de la mujer estadounidense que le amputó el pene a su marido.

En diálogo con Radio Con Vos, Zurro también criticó la sanción del Senado a la Ley Bases y acusó a varios legisladores de "tener precio".

"Creo que todo esto se tendría que frenar en Diputados, pero hay que ver cómo piensa cada uno. Lo que ha hecho Milei es desprestigiar a algunos políticos, pero no a la política. Él, que es tan anticasta, le encontró precio a Crexell, Camau Espínola y Kueider, que es un pobre muchacho. Ellos no tienen ideología, tienen precio", acusó.

A su vez, el pehuajense dijo que Guillermo Francos "no va a cumplir" las promesas que le hizo, cree él, a los senadores que votaron a favor del proyecto.

"Francos es tan forro como Scioli. Son como dos hermanitos mellizos. Francos va a cagar a todos los que les está prometiendo cosas. En realidad está cagando al pueblo y nosotros no nos tenemos que callar. Si no me gusta algo, ¿por qué me voy a callar? ¿Por Bullrich? Bullrich es una entregadora serial, entre otras cosas", afirmó.

En otro tramo de la charla, Zurro contó que se hizo presente en los alrededores del Congreso mientras se sesionaba en la Cámara Alta, y dijo que los incidentes fueron armados por el oficialismo.

"Me puse una remera blanca que dice ´No a la Ley Bases´ y caminé por toda la zona. Vergonzoso el armado para reprimir. Lo que le hicieron al diputado Carlos Castagneto, un tipo pacífico, fue un asco. Hay que tener cuidado, porque tanta violencia va a generar más violencia. Después tenés que escuchar a una manga de estúpidos que hablan de golpe de Estado", apuntó.

Además, y pensando en las próximas elecciones, Zurro opinó sobre el futuro del peronismo y dijo que Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la líder de la oposición.

"Están destruyendo el país. Yo no estoy de acuerdo en nada con el oficialismo porque pienso en un país con un Estado presente. CFK se fue con una plaza llena y después vinieron los dos profilácticos de elefantes, los forros más grandes que hay, que son Macri y Caputo, que todavía los tenemos que escuchar, y ahí arranca la debacle argentina y la deuda externa. Y luego siguió con un Alberto muy dubitativo", analizó.

"Pero hay algunos panelistas de televisión que dicen ser peronistas y que piden hacer autocrítica. No, muchachos, hay que seguir con la lucha, hablar de las grandes riquezas, de cómo queremos la distribución. Dicen que no tenemos futuro, ¿cómo no vamos a tener futuro? Esto se agota. El tema es que con el RIGI van a endeudar la Argentina. Y si Cristina ya fue, ¿por qué todavía hablan de ella?", agregó.

Finalmente, al ser consultado sobre una posible candidatura de Axel Kicillof, Zurro pidió no hablar de nombres propios y pensar en cómo solucionar "el hambre de la gente".

"Kicillof está muy bien, como tantos otros, es el mejor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires, muy empático, muy capaz. Pero ahora hay que buscar la unión y no fijarse en quién va a ocupar cargos, hay que ocuparse del hambre de la gente", concluyó.