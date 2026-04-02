Hay crisis que se escuchan y otras que se sienten. La del libro en Argentina pertenece a esta última categoría y avanza con una persistencia casi imperceptible. Se nota en las librerías con menos movimiento, en los tirajes más cortos, en autores que ven cómo su trabajo se vuelve cada vez más incierto. Y, sobre todo, se percibe en algo más difícil de cuantificar: el vínculo cada vez más frágil entre las personas y la lectura. Los datos, sin embargo, ayudan a ponerle contorno a esa sensación. En los últimos años, el mercado editorial argentino registró caídas sostenidas en las ventas de libros, con estimaciones que hablan de descensos de entre un 10% y un 20% en distintos períodos recientes. A esto se suma la disminución de tiradas, cada vez se imprimen menos ejemplares por título, y hay una mayor cautela por parte de las editoriales, que tienden a apostar por autores ya conocidos o géneros más comerciales para reducir riesgos. Según la Cámara Argentina del Libro, además, más del 60% de las editoriales reconoce haber reducido sus planes de publicación en el último tiempo, un dato que refleja con claridad el repliegue del sector. La crisis económica es, sin duda, una de las claves. El libro pasó a ocupar un lugar incómodo: el de bien prescindible. No porque haya perdido valor simbólico, sino porque la urgencia cotidiana reordena prioridades. Cuando el ingreso no alcanza, la cultura queda relegada. Y un libro, que implica una inversión relativamente alta en comparación con otros consumos, se transforma en un lujo silencioso. De todas formas, reducir esta crisis a una cuestión económica sería quedarse a mitad de camino. Hay otra transformación que atraviesa no solo a la Argentina sino al mundo entero: la revolución tecnológica y su impacto en la forma en que leemos, pensamos y prestamos atención. Vivimos en una época de hiperestimulación constante. Las pantallas no solo multiplicaron el acceso a la información, sino que modificaron la manera en que nos relacionamos con ella. Según diversos estudios internacionales sobre hábitos de lectura y consumo digital, el tiempo de atención promedio se redujo de manera significativa en las últimas décadas, especialmente entre los más jóvenes. La lógica del contenido breve, inmediato y fragmentado, como es propio de las redes sociales y las plataformas digitales, compite directamente con la lectura profunda que exige un libro. Leer, en este contexto, se vuelve un acto casi contracultural. Porque un libro pide algo que hoy escasea: tiempo sostenido, concentración, silencio. No se puede “scrollear” una novela. No se puede consumir un ensayo en ráfagas de diez segundos. La lectura exige una forma de presencia que choca con la dispersión contemporánea. Y ahí aparece otro dato inquietante. De acuerdo con encuestas culturales recientes en Argentina, cerca del 40% de la población declara no leer libros de manera habitual, y entre los jóvenes esa proporción tiende a ser aún mayor. No es que no lean nada, leen mensajes, titulares, publicaciones; pero se profundiza poco. Es un cambio de hábito, pero también de estructura mental. Mientras tanto, del otro lado del mostrador de las librerías, la situación es compleja. Los libreros enfrentan una caída en la circulación que no solo afecta sus ingresos, sino también su rol cultural. Una librería no es solo un punto de venta: es un espacio de encuentro, de recomendación, de descubrimiento. Cuando esos espacios pierden vitalidad, se pierde también una forma de acceso a la lectura que no puede ser reemplazada completamente por algoritmos. Los autores, por su parte, quedan atrapados en una tensión difícil: escribir sigue siendo una vocación, pero cada vez menos una posibilidad económica sostenible. Los adelantos son más bajos, las ventas más inciertas, y la visibilidad depende muchas veces de lógicas externas al propio valor literario. La industria, en consecuencia, se repliega. Publica menos, arriesga menos, apuesta a lo seguro. Es una reacción comprensible, pero que tiene un costo, y es que cuando el ecosistema editorial se vuelve conservador, también se empobrece la diversidad de voces. En este sentido, cada libro que no se vende es, en algún punto, una conversación que no sucede, una idea que no circula, una historia que no encuentra lector. Y entonces la pregunta deja de ser económica o industrial, para volverse casi existencial: ¿qué lugar ocupa la lectura en nuestras vidas? Tal vez el problema no sea solo que los libros sean caros, o que las librerías vendan menos. Tal vez el problema sea que vivimos en un mundo que dificulta cada vez más las condiciones necesarias para leer. Un mundo que premia la velocidad sobre la profundidad. La reacción sobre la reflexión. La inmediatez sobre la permanencia. En ese escenario, el libro queda en desventaja. No porque haya perdido valor, sino porque requiere algo que escasea: atención. Y la atención, hoy, es uno de los bienes más disputados. Por eso, cuando decimos que las personas leen menos, no estamos describiendo solo un cambio de hábito cultural. Estamos señalando algo más profundo: una transformación en la forma en que nos vinculamos con el tiempo, con el pensamiento y con nosotros mismos. Porque leer no es solo incorporar información. Es aprender a detenerse. A sostener una idea. A habitar una historia sin la urgencia de pasar a la siguiente. Y cuando esa práctica se vuelve excepcional, cuando leer deja de ser cotidiano para convertirse en esporádico, no solo se resiente una industria, también se modifica, de a poco, la manera en que pensamos el mundo.