Donald Trump prorrogó hasta el 6 de abril el plazo para que Estados Unidos bombardee la infraestructura energética de Irán. El mensaje del presidente de EE.UU, difundido a través de una publicación en redes sociales, se produjo después de que las acciones de Wall Street cerraran en su nivel más bajo en seis meses, ya que los operadores temían que se acercara el plazo inicial fijado por Trump que se vencía mañana, con pocas señales de un avance significativo. De forma similar, los mercados de bonos de la eurozona sufrieron su mayor caída en un solo día en un año, y los bonos del Tesoro estadounidense cayeron, ante la disminución de las esperanzas de un rápido fin de la guerra en Medio Oriente. El crudo Brent, la referencia del petróleo, experimentó el mayor repunte en dos semanas, cerrando con una subida del 5,7%, a 108,01 dólares el barril. En la primera reunión de gabinete desde que comenzó la guerra, Trump dijo que la reacción del mercado al conflicto no había sido “ni mucho menos tan grave como pensaba”. El presidente estadounidense reiteró su afirmación de que Teherán estaba “suplicando llegar a un acuerdo”, pero advirtió que no estaba seguro de poder alcanzarlo. Irán presentó su respuesta al plan de paz estadounidense y dio a conocer sus propias contrapropuestas, entre las que se incluye la reivindicación de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz, según un funcionario citado por los medios estatales. Otras exigencias iraníes incluyen el cese de los asesinatos, garantías de que el conflicto no se reanudará y reparaciones por la guerra. Anteriormente, Trump instó a Irán a “tomarse en serio” la posibilidad de alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto de cuatro semanas “antes de que sea demasiado tarde”. Sus declaraciones se produjeron antes de la fecha límite que había fijado para que Teherán reabriera el estrecho de Ormuz, o de lo contrario Estados Unidos “destruiría” la infraestructura energética del país. Posteriormente, dijo que Irán le pidió a Washington una prórroga de siete días para el plazo que él había fijado para un acuerdo de paz. “Me preguntaron muy amablemente, a través de mi equipo, si podíamos tener más tiempo, porque estamos hablando de mañana por la noche, que es bastante pronto”, dijo el presidente estadounidense a Fox News en una entrevista telefónica ayer por la noche. “Me pidieron siete y les dije que les iba a dar diez porque me habían dado barcos.” Trump calificó las negociaciones en curso de “productivas” y añadió: “Estamos hablando y todo va bastante bien”. El mercado de bonos del Tesoro estadounidense, valorado en 30 billones de dólares, muestra crecientes signos de tensión, a medida que la inestabilidad en Medio Oriente provoca fluctuaciones en los bonos que sustentan el sistema financiero. Según bancos e inversores de Wall Street, la facilidad para operar en el mercado financiero más grande e importante del mundo se ha deteriorado en las últimas semanas, a pesar de que las transacciones siguen siendo fluidas. La presión en los mercados sugiere que algunos inversores están reduciendo su actividad en la negociación de bonos del Tesoro, ya que la guerra en Irán provoca el episodio de volatilidad más grave desde que el anuncio de los aranceles del llamado “día de la liberación” del presidente Donald Trump sacudiera los bonos del Tesoro el pasado mes de abril. Los rendimientos de los bonos del Tesoro han fluctuado ampliamente durante muchos días desde que comenzó la guerra hace cuatro semanas, a medida que los inversores reevalúan hasta qué punto el aumento vertiginoso de los precios del petróleo repercutirá en la inflación y afectará las perspectivas de la Reserva Federal sobre las tasas de interés. Los bonos del Tesoro cayeron en la última rueda, con el rendimiento a dos años, sensible a la política monetaria, subiendo 0,12 puntos porcentuales hasta el 4%. El rendimiento a dos años se ha disparado 0,62 puntos porcentuales este mes, camino de su peor desempeño desde septiembre de 2022, mientras que una subasta de la misma deuda a principios de esta semana tuvo una tibia acogida. “Los inversores no están seguros de si ya hemos alcanzado el punto álgido del conflicto, y eso ha mantenido a la gente al margen”, dijo Meghan Swiber, analista de tasas de interés estadounidenses en Bank of America. La liquidez, es decir, la facilidad con la que los operadores pueden comprar o vender, “en productos de tasas de interés y macroeconómicos se ha deteriorado durante el último mes”, añadió Matthew Scott, jefe de negociación de renta fija y multiactivos de AllianceBernstein. JPMorgan Chase señaló de manera similar esta semana que el volumen de operaciones necesario para mover los precios, conocido como “profundidad del mercado”, ha disminuido casi tanto como lo hizo tras el anuncio del día de la liberación de Trump. Los inversores y los responsables políticos siguen de cerca el funcionamiento del mercado de bonos del Tesoro, ya que actúa como un referente vital para los costos de endeudamiento globales. Si bien el funcionamiento del mercado había empeorado, los inversores y otros participantes del mercado afirmaron que aún era posible realizar grandes transacciones. La disminución de la profundidad del mercado fue “una respuesta natural a una perturbación exógena cuando los participantes se retiran”, dijo James Carter, codirector de renta fija de la gestora de inversiones W1M. “Históricamente, esto suele ser de corta duración”. Según Scott, de AllianceBernstein, esta volatilidad ha provocado que los operadores se mantengan al margen, lo que ha reducido la profundidad del mercado en el mercado al contado en aproximadamente un 40-50 por ciento en comparación con los niveles anteriores a la guerra. En los futuros de bonos a corto plazo, derivados que se utilizan ampliamente para apostar a favor o en contra de las fluctuaciones de los bonos, la profundidad del mercado ha disminuido hasta un 80 por ciento esta semana en comparación con el promedio de este año, según un ejecutivo de una importante gestora de activos.