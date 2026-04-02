La escalada de los futuros del barril de crudo Brent, que llegó a cotizar a u$s 120 dólares y esta tarde se estabilizaba en u$s 108, tiñó al mercado durante toda la jornada. Se expandió en los valores de las empresas de energía, aunque las perspectivas inflacionarias atadas a una guerra en Medio Oriente más prolongadas se hacían sentir en los bonos emergentes. El discurso del miércoles por la noche del presidente de los EE.UU., Donald Trump, animó el pesimismo de los inversores acerca de una normalización del suministro de petróleo a través del estrecho de Ormuz. Esto se trasladó a los precios internacionales del crudo y también impactaron en los precios domésticos de la gasolina y el Diesel en EE.UU. En los mercados financieros se tradujo en índices que cotizaron negativamente en Wall Street durante la jornada, moderando las caídas conforme avanzaba la rueda, hacia entre 0,2% (S&P 500) y 0,44% (Dow Jones) pasado el mediodía. Con mercados que no operan en la Argentina por el feriado del Día del Ex Combatiente Argentino en las Malvinas, los ADR que cotizan en Nueva York evolucionaban en igual medida, a excepción hecha de las energéticas, en donde hubo ganancias de hasta 4% en el caso de TGS, de 2% en Pampa e YPF y de más de 3% en Vista Energía. Los bonos de la deuda argentina cotizaban en verde con ligeras subas de 0,2 por ciento. El humor global y la falta de apetito por los bonos de la deuda argentina, que habían llevado el índice de riesgo país a 627 puntos, se morigeró hasta 612 puntos básicos. Respecto de las perspectivas del petróleo, un informe de Citi prevé que el Brent alcance una media de u$s 95 por barril en su escenario base para el segundo trimestre de este año, mientras que proyecta una cotización de u$s 130 en un escenario alcista. Ya los futuros, después de que Trump vaticinara que EE.UU. continuaría con los ataques contra Irán y avivara temores de interrupciones prolongadas en el suministro de petróleo, habían llegado a u$s 111. Trump no dio detalles sobre ninguna medida que pudiera conducir a la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas. A finales de marzo, Goldman Sachs elevó su previsión del precio medio del crudo Brent para 2026 de u$s 77 a u$s 85 por barril.