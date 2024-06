Cuáles son las acciones que prefiere el mercado si se aprueba la ley Bases

El S&P Merval cae 15% desde sus máximos. El mercado sigue atento a la ley Bases y los analistas coinciden en que la variable local es la más importante para el futuro de las acciones.

Esperan mayor volatilidad y señalan oportunidades en acciones si es que la ley es aprobada en el Senado.

Se reúne la Fed: dónde va a estar el foco y cómo puede impactar en bonos argentinos Cedear: cuáles pagan dividendos en dólares este mes y se posicionan como los preferidos por los especialistas

El Merval en corrección

Las acciones volvieron a caer ayer. El mercado está mirando una sola cosa de corto plazo: el tratamiento de la ley Bases en el Senado.

El S&P Merval cayó ayer 1,9% en dólares y regresó a los u$s 1183.

Los bonos también retrocedieron, aunque en menor medida y hoy comienzan la jornada con pérdidas de más de 1%.

Los números para el quorum y para la aprobación de la ley en general se encuentran muy apretados, y el mercado teme que no haya avances.

Los analistas de Delphos Investments remarcaron que en dólares el Merval llegó a caer 14% desde los máximos recientes y que este ajuste va en línea con otras correcciones anteriores, que rondaron el 15%.



Dada la volatilidad esperada por la ley Bases, desde Delphos se muestran con cautela de corto plazo.

"Se trata de un "pánico" en línea con otros vistos previamente, y la zona de -15% parece funcionar como piso técnico para retomar posiciones. Sin embargo, cabe destacar que esta semana está marcada por las tratativas de la Ley Bases en el Senado, por lo que recomendamos prudencia para inversores adversos al riesgo que prefieran no tomar una posición anticipada para esperar los resultados de la Cámara", sugieren.

Ley bases: Potencial alcista y riesgos

La volatilidad en el mercado de acciones se incrementó en las últimas semanas, conforme el tratamiento de la ley bases se demoraba.

Los analistas coinciden en que son las variables locales, y en especial la legislativa, la que más está impactando sobre los papeles argentinos.

Hacia adelante, hay consenso que una aprobación de la ley Bases podría traer un escenario alcista para la renta variable local.

Mientras tanto, la preferencia de los analistas es mantener cierta cautela.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, no cree "que sea un buen momento de ingreso en la renta variable argentina debido a que las expectativas financieras que había se cayeron". Y agregó: "La ley Bases es necesaria para que comiencen las inversiones del sector privado y para que las empresas puedan crecer".

En ese sentido, remarcó que hoy se podría definir si sale o no la ley . En función a eso, hay dos escenarios. El primero es que salga la ley y las acciones dejen de caer, estableciendo un piso del S&P Merval en aproximadamente u$s 1180. Bajo ese contexto, podríamos ver subas buscando romper la resistencia de u$s 1364.

"La velocidad de la subida será más lenta comparada a los últimos meses, debido a que en los meses anteriores la suba estuvo dada para que ocurriera este evento", estimó Lazzati.

Por otro lado, la segunda alternativa es que, si no se aprueba, el S&P Merval rompería el soporte buscando los u$s 800 o u$s 900 a la espera de nuevas noticias.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) coinciden en que los factores locales pesaron sobre las cotizaciones, en especial, las complicaciones en el plano político, que incluyen la demora en el tratamiento de la Ley de Bases.

"Para las acciones será fundamental el desenlace que tengan los proyectos de ley tratados en el Congreso. Estaremos expectantes a ver si existen nuevas modificaciones, específicamente sobre los puntos más controvertidos, y a la vez relevantes para el equity como el RIGI, las privatizaciones y la reforma fiscal", dijeron.

Maximiliano Bagilet, team líder de TSA Bursátil, explicó que lo único que ve como driver alcista en la actualidad es que salga la ley Bases.

"El impacto en el mercado va a variar en base al nivel de negociación que haya en el Senado y los recortes de los artículos que sufra la misma. Si sale, creemos que el Merval tiene un driver alcista hasta la zona de los u$s 1.400 más o menos, donde vemos a nivel técnico una posible resistencia", comentó

Bajo ese supuesto, implicaría un rally de entre 15% y 20% en dólares.

Los papeles a elegir

Ayer las acciones bancarias fueron las que más cayeron en Wall Street, con mermas de 4% en Banco Macro y Grupo Supervielle.

También cayeron Pampa, Loma Negra, iRSA, Gruopo Financiero Galicia, YPF, TGS, Telecom, entre otras, con caídas mayores al 2% en dólares.

En el mes, el S&P Merval en dólares pierde 10,6% y opera en su menor nivel desde abril pasado.

En el ultimo mes, todos los ADR muestran perdidas. Las mismas son lideradas por Telecom, con una baja del 20,5%, seguido por AdecoAgro, Cresud, Bioceres, Edenor, IRSA, Globant, BBVA Argentina y Central Puerto, que bajan hasta 10%.

El resto de los ADR pierden entre 3% y 9%.

Ignacio Sniechowski, head de research de Grupo IEB, explicó que los factores idiosincráticos son los que contribuyeron a ver volatilidad en las acciones locales.

En ese sentido, el especialista de Grupo IEB espera que el mercado de acciones argentino quede a la expectativa de lo que ocurra en los frentes político y económico.

"El devenir de la Ley Bases será clave, la evolución del dólar y el riesgo país también jugarán un papel preponderante. Hoy el mercado de acciones mira más la política y la economía de corto plazo, y ya no tanto la promesa de una Argentina 2025 en crecimiento", explicó.

En cuanto a la selección de los papeles, Sniechowski ´detalló que su estrategia en acciones es la de preservar una cartera con una fuerte base de compañías pertenecientes al sector de Oil & Gas.

"Estas compañías continúan mostrando ser uno de los sectores con mejores fundamentos y perspectivas de crecimiento a futuro. Dentro de este sector nos gustan principalmente Pampa, YPF, TGS y Vista. En segunda instancia, vemos oportuno mantener compañías que puedan favorecerse de un incremento en las tarifas, dentro de las cuales nos gustan Central Puerto (CEPU) y TGN", comentó.

Por otro lado, y yendo al sector bancario, desde Grupo IEB prefieren Banco Macro (BMA), seguido de Grupo Supervielle (SUPV), mientras que dentro del sector de materiales les resultan atractivas Ternium Argentina (TXAR) y Loma Negra (LOMA).

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, destacó que el Merval medido en CCL constante, ajustado tanto por la inflación en dólares de EEUU como de Argentina, se halla en niveles en los que debería primar la cautela de corto plazo.

"Al igual que para los bonos soberanos dólares, creemos se tienen incluido en precios una alta probabilidad de pasar tanto Ley Bases como paquete fiscal en el Congreso. Vemos valor en Oil & Gas, con YPF, Vista, Pampa, TGS, TGN y Central Puerto, así como también en Mercado Libre. Además, creemos que las valuaciones en materiales (Ternium, Aluar y Loma Negra) pueden ser interesantes puntos de entrada a mediano plazo", sostuvo.

Joaquín Álvarez, CEO de IMSA Alyc, explicó que el retroceso de los activos en las ultimas semana se debió a cuestiones políticas, por lo que cree que el mercado estará centrado en dicha variable.

"La baja que hubo en dólares de los activos en las últimas semanas no se dio por un cambio fundamental, sino que está relacionado más a lo político. En especial, el mercado está atento a lo que pase con la ley de base", explicó.

Finalmente, y en cuanto a las acciones, Álvarez señaló que le sigue gustando el sector de Oil & Gas, con nombres como YPF, Pampa. También ve valor en el sector bancario.

"Si bien viene con un rally importante, en caso de pasar a ley de base creemos que abre el potencial a nuevo crecimiento en este sector", detalló.