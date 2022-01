Qué organismo es el culpable del "gran agujero fiscal de la Argentina": las definiciones de un ex FMI

Héctor Torres, ex representante de la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), opinó respecto a las negociaciones que el Gobierno está llevando a cabo para acordar la reestructuración de la deuda por los u$s 44.000 millones otorgados al expresidente Mauricio Macri durante su gestión.

Como conocedor de las mecánicas internas del FMI, Torres observa "muy trabadas" las negociaciones debido a que "no hay acuerdo" sobre ciertas cuestiones técnicas : así lo consideró en diálogo con Radio Del Plata.

Inflación sin freno: Guzmán intentó convencer al FMI de la efectividad de Precios Cuidados

El economista también analizó la figura del ministro de Economía, Martín Guzmán, y criticó su accionar frente a la negociación que este comanda, recalcando que "habla de problemas geopolíticos" cuando debería volcarse a ajustar los aspectos técnicos del acuerdo con el FMI.

"Guzmán está hablando de la palabra geopolítica porque no sabe lo que quiere decir. Guzmán es un economista, no sé si entiende de política exterio r ", disparó Torres, señalando el actual foco de atención del ministro. Además, agregó: "Nuestra política exterior es errática y estamos haciendo bastantes papelones, no está muy bien calibrada para este momento".

Acuerdo con el FMI: Cafiero se prepara con Guzmán para pedir respaldo en Washington

FMI: cumbre entre Alberto Fernández y Martín Guzmán para definir un 2x1 en el Congreso

POR QUÉ NO SE LLEGA A UN ACUERDO Y QUÉ PIDE EL FMI

Para que la Argentina pueda acordar con el Fondo Monetario Internacional este exige una base sólida de planeamiento económico , y aquí es donde Torres afirma que surgen los roces entre el Gobierno: el problema son los detalles técnicos, los cuales el analista asegura que no llegan a cerrarse porque "o no presentamos un programa o bien el programa que presentamos no es lo suficientemente sólido como para convencer al staff".

Una de las diferencias entre la visión del Fondo y la del Gobierno orbita alrededor de las reservas del Banco Central: aunque Martín Guzmán se muestra seguro de que estas aumentarán sin problema, la opinión del FMI resulta más escéptica.

En esta línea, Torres aseguró que "el FMI no está pidiendo una devaluación" , lo cual tildó de positivo, sino una "hoja de ruta" para lograr la unificación cambiaria en el mediano plazo. Así lo resumió: "El FMI pide un programa económico".

Según el antiguo representante de la Argentina ante el Fondo, sin programa económico el mismo país se "suelta solo" ya que "hace falta confianza, y sin un programa económico no la vas a conseguir". E ilustró: "Si hay confianza, los productores, las empresas, ese aumento de la demanda ofrece una oportunidad de aumentar la oferta".

Torres también se refirió a la política fiscal nacional como otro de los puntos de tensión entre el Gobierno y el organismo internacional, recalcando que es necesario solucionar "el gran agujero fiscal de la Argentina" -generado, según el especialista, por "todas las obligaciones que toma la Anses"- a través de la creación de empleo privado formal: "Sin eso, no vas a salir nunca del déficit fiscal", aseguró terminante.

Sin acuerdo con el FMI, prevén inflación de 85%: cuánto caería el PBI en 2022

Pronóstico lapidario: qué puede pasar en el mercado si no hay acuerdo con el FMI

¿QUÉ PUEDE PASAR SI LA ARGENTINA NO ACUERDA CON EL FMI?

En un sombrío análisis de las perspectivas argentinas en caso de no lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de tener que afrontar los primeros desembolsos de este 2022, Torres se mostró negativo: "Prefiero no imaginarme que no acordaremos con el Fondo" , se angustió el economista.

Según el analista, en caso de que la Argentina no cierre con el Fondo y no pueda pagar, a nivel internacional "tendremos a todo el mundo en contra" debido a que en el organismo internacional "se gatillará una política de 'compartir las cargas'", es decir: "Los países que le prestan al Fondo van a cobrar menos intereses, y los que toman plata van a tener que pagar menos intereses" , explicó Torres.

Además, otra de las consecuencias que la Argentina sufriría en caso de no acordar con el Fondo implica la caída de los créditos comerciales del Banco Internacional de Desarrollo (BID) y los relacionados al comercio exterior: "Las importaciones tendrían que pagarse al contado y los exportadores no tendrán prefinanciación", explica el economista al respecto.

Para el Gobierno, "la negociación está en manos del FMI"



Goldman Sachs advierte por qué un acuerdo 'light' con el FMI estará condenado al "fracaso"



En cuanto al impacto que una falta de acuerdo tendría sobre la economía nacional, Torres prevé el peor escenario: un salto devaluatorio e inflacionario, con un aumento en la pobreza, el desempleo y la producción sumado a una muy probable corrida contra los depósitos en dólares.