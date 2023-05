El equipo económico de Sergio Massa apura la negociación con China para la ampliación por más de u$s 3000 millones en el uso del swap de monedas , que ayude a reemplazar dólares en el pago de las importaciones, y también para que sirvan como respaldo en la intervención del Gobierno en el mercado cambiario ante futuras corridas cambiarias durante el proceso electoral.

Los yuanes equivalentes a u$s 5000 millones se utilizarán por completo en los próximos meses -durarían hasta agosto, a un ritmo de u$s 800 millones mensuales- y el máximo del swap firmado en 2014 es de hasta u$s 19.000 millones.

Desde Buenos Aires, los contactos con Beijing están en manos de Marco Lavagna. El 30 de mayo viajarán a China Massa y el presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, y se estima que buscarán cerrar un acuerdo para financiar al menos todo el déficit comercial de 2023 en yuanes .

En 2022, el rojo en el intercambio de bienes y servicios con China fue deficitario en unos u$s 9500 millones, mientras que entre enero y abril de 2023 fue de u$s 2597 millones , producto de una caída de 5,5% interanual en las exportaciones, que llegaron hasta u$s 1533 millones, y una baja de 27% en las importaciones, que alcanzaron los u$s 4130 millones.

El Gobierno buscará ampliar el uso del swap en más de u$s 3000 millones

Con u$s 5000 millones asegurados de libre disponibilidad, la Argentina necesitaría entre 3000 y 4000 millones extra para cerrar este ejercicio y llegar a diciembre.

Financiación de importaciones de Brasil

En paralelo al menor comercio con China, este año el país tuvo mayor intercambio con Brasil , destino de ventas por un monto 7% interanual mayor durante el primer cuatrimestre (u$s 3831 millones) y origen de compras por u$s 5593 millones, 17,7% más que en el mismo período del año pasado, con un resultado comercial negativo por u$s 1762 millones.

Durante la reunión del grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) a principios de junio, el Gobierno también intentará cerrar el acuerdo de financiación de importaciones de Brasil.

En paralelo, Argentina quiere financiar las importaciones de Brasil a 360 días

Mientras tanto, el presidente Lula da Silva dijo este fin de semana en la reunión del G7 en Hiroshima, Japón, que " el endeudamiento externo de muchos países, que victimizó a Brasil en el pasado y hoy destruye a la Argentina, es causa de una flagrante y creciente desigualdad y exige un tratamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) que considere las consecuencias sociales de las políticas de ajuste ".

El Gobierno le había pedido previamente a Lula que intercediera para que el representante de su país ante el FMI sea más flexible con la Argentina y apruebe en el Directorio la próxima renegociación del programa, que Massa quiere tener cerrada en los próximos 20 días, con el adelanto de desembolsos y la aprobación para intervenir en el mercado cambiario.