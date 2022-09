El día que Cristina Kirchner habló de su muerte con Gerardo Rozín: fue exactamente hace 5 años

Cinco años atrás, el fallecido periodista Gerardo Rozín le hacía una entrevista en exclusiva a Cristina Kirchner. En las últimas horas, se viralizó en las redes un fragmento en el que la vicepresidenta habla sobre la muerte y una frase en particular, impacta, horas después de que una persona le gatillara en la cabeza.

El atacante, un hombre de nacionalidad brasileña de 35 años, fue detenido de inmediato y aún no fue indagado. Comprobaron que tiene antecedentes.

Atentado a Cristina Fernández de Kirchner EN VIVO | Feriado nacional en Argentina: servicios, marchas y las novedades de la investigación

El Gobierno decretó feriado nacional para este viernes

La frase de Cristina Kirchner al referirse a su muerte

"No tengo la vida comprada", fue la frase con la que Cristina Kirchner respondió una pregunta de Rozín.

Este viernes, luego del atentado contra la vida de la expresidenta, el usuario de Twitter @_marianherrera compartió un video con ese fragmento de la entrevista que le realizaron en Telefé.

En ese fragmento quedó registrada la charla y una de las preguntas que el periodista hizo. Le consultó cómo se veía ella en un futuro próximo, en 5 años.

"¿Cómo me imagino en 5 años? No se. desde que pasó lo de Néstor (Kirchner), dejé de imaginar mi futuro. Yo creía que iba a envejecer con él, y mirá...", expresó.

"Así que no se, no se qué pasa dentro de 5 años, si existe el mundo, si se acabó el mundo, no se. Hay tantos locos sueltos. No tengo comprada la vida", cerró.

Ataque a Cristina Kirchner: qué dijeron los famosos sobre el atentado y el feriado nacional

"Estaba tranquila y acompañada": el abogado de Cristina Kirchner dio detalles de cómo se encuentra la vicepresidenta

Intento de asesinato a Cristina Kirchner: cómo sigue la investigación

Luego de que el jueves por la noche intentaran asesinar a la vicepresidenta al llegar a su hogar en Recoleta, la causa que conmociona a la Argentina recayó sobre las manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

Capuchetti, junto a los fiscales Carlo Rívolo y Eduardo Taiano, son los encargados de tratar el expediente que se abrió para investigar el atentado a la vicepresidenta, por el que hay un detenido: Fernando Andrés Sabag Montiel.

Alrededor de las 7:20 de la mañana Capuchetti ya se encontraba en el barrio de la Recoleta, donde dialogó con la Policía Federal dispuesta en torno al domicilio.