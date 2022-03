El video inédito que dejó grabado Gerardo Rozín y que se conoció tras su muerte

Telefe transmitió una edición especial de la "Peña de Morfi" este domingo para homenajear a Gerardo Rozín, el conductor que llevó el programa adelante desde sus inicios.

Con la misma esencia de siempre, con mucha música y amigos, más de 50 artistas fueron parte de la despedida al periodista.

La conducción estuvo a cargo de las históricas compañeras que Rozín tuvo al lado en cada momento del programa: Julieta Prandi, Zaira Nara, Jésica Cirio y Soledad Pastorutti, quien cantó desde Rosario.

La emoción estuvo a flor de piel durante todo el homenaje ya que participaron sus familiares y las personas más cercanas al rosarino para darle el último adiós.

Uno de los momentos más emotivos, sin lugar a dudas, fue cuando se divulgó un video que nadie había visto hasta ese momento. Allí se lo ve en un estudio de música, rodeado de músicos y cantando "Me voy quedando" acompañado de un discurso previo a corazón abierto.

EL INÉDITO VIDEO DE GERARDO ROZÍN

"Yo siempre digo que el inconsciente musicaliza muy bien. Te pone una melodía, una canción y después vos te ocupas de ver qué te estaba contando", empezó relatando el periodista en el video.

Cuando se abre el plano se lo ve acompañado en un estudio de música por la banda "Dos más uno" que, según su compañera Jésica Cirio, era una de sus bandas preferidas.

Antes de entonar, comienza a relatar su íntima relación con la música. Algo que, como se puede ver, siempre lo apasionó.

"La historia empieza así: me gusta el Cuchi Leguizamón desde muy chico. Yo tenía 12 o 13 y me escapaba, en Rosario, a ver sus shows o los del Dúo Salteño cada vez que podía", contó Rozín.

Y agregó: "Pasaron muchos años, afortunadamente, y me entero de un muy mal diagnóstico. Estoy bajando las escaleras de mi casa, y no me preguntes cómo... después de 30, casi 40 años digo: ‘Me voy... quedando ciego'. Casi como si además del diagnóstico hubiera tenido el pronóstico".

"Yo no creo en nada, ya se sabe. Y no es que después de esto termino con un ataque de fe y todo queda lindo, ni en pe... La verdad es que, para alguien que no cree, algo así es como una aparición y tiempo más tarde, me pareció que era una canción muy buena para ese tipo de dolor ", cerró antes de cantar.

SOBRE GERARDO ROZÍN

Nació el 18 de junio de 1970 en el Hospital Británico de Rosario. Tenía dos hijos, Elena, de su matrimonio con Carmela Bárbaro, y Pedro, fruto de la relación que mantuvo con Mariana Basualdo.

Fue un periodista, productor y presentador de radio y televisión. Trabajó como productor de Sábado bus, Hora clave y Georgina y vos.

Condujo el programa Tres poderes, junto a Reynaldo Sietecase y Maximiliano Montenegro. Hasta 2008 estuvo al frente de 23 minutos en C5N. También estuvo al frente de ciclos como Gracias por venir, gracias por estar, Morfi y La Peña de Morfi.