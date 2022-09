Intento de asesinato a Cristina Kirchner: un experto reveló por qué no salió la bala del arma

Una de las tantas preguntas que surgen tras el intento de asesinato a Cristina Kirchner, que ocurrió anoche en las inmediaciones de su departamento en Recoleta, es por qué no salió la bala del arma del atacante .

El especialista en seguridad y armas, Andrei Serbin Pont, explicó las hipótesis que se manejan acerca de porqué falló el arma del responsable del intento de asesinato a la Vicepresidenta de la Nación.

"Todas las hipótesis son viables. Si tomamos la imagen que circula en los medios, vemos que el cargador no está completamente asentado dentro del arma . Podemos suponer que el tirador cicló la corredera para que entre la bala en la recámara y dejarla en condiciones de disparo, pero al no estar bien asentado el cargador la bala no entró en la recámara. El tirador estaba convencido de que iba a poder disparar, porque hizo el movimiento mecánico, pero la bala no se cargó", explicó el especialista esta mañana en diálogo con Radio Rivadavia.

Feriado nacional este viernes por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner: cómo funcionarán los colectivos, trenes y subtes



Feriado nacional: qué pasa hoy con los bancos, las clases y todo el cronograma de servicios



"La corredera es la parte móvil superior del arma que permite que se carguen las balas nuevas. Cuando pones el cargador, movés la corredera para atrás y eso permite que se cargue la primera bala", aclaró.

Andrei Serbin Pont indicó que esa podría ser una falla desde el punto de vista humano. "Por ahí el tirador no tenía experiencia en el uso de armas, no la tenía cargada y lo quiso hacer a último momento y no se dio cuenta", señaló.

Intento de asesinato a Cristina Kirchner: la jueza que investiga el atentado recorrió el lugar del ataque

Alberto Fernández sobre el intento de asesinato a Cristina Kirchner: "Es el hecho mas grave desde que recuperamos la democracia"

Desde el punto de vista técnica, mencionó que podría ser el uso de una munición vieja, o una falla del arma, que tiene más de 40 años y se dejó de fabricar en 1938.

"El peritaje va a saber con certeza si hubo una bala en la recámara o si hubo una percusión de la bala", añadió.

Respecto al arma, explicó que "tiene un calibre muy común dentro de la criminalidad" ya que "es una pistola que el mercado negro es de fácil acceso". "Aún con el número de serialidad completo sería difícil saber el registro", concluyó.