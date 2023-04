El desesperado grito de Sergio Berni mientras era agredido por colectiveros: "Nadie pone..."

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fue atacado por colectiveros, en medio de la protesta por el asesinato de Daniel Barrientos, el chofer de 65 años baleado esta madrugada en La Matanza.

Pocos minutos después de haber llegado en helicóptero, Berni fue insultado y agredido con piedras, botellazos y hasta recibió golpes en el rostro. En imágenes difundidas por los canales de noticias, se pudo observar el momento exacto en que el ministro fue golpeado en el ojo derecho, cerca de la nariz.

"Nadie pone la cara, yo no salgo corriendo como todos los demás", gritó en medio del tenso episodio. "Vamos a juntarnos bien, entiendo el problema que están pasando. Me la banco", solicitó después del incidente.

Escándalo: colectiveros agredieron a Sergio Berni tras el asesinato de un chofer

¿Qué dijo Sergio Berni después de la agresión en General Paz?



Minutos después de la agresión, el ministro dialogó con los agresores. "Entiendo la bronca de los colectiveros, por eso estoy acá. No hay solución mágica, hay que trabajar, trabajar y trabajar. Yo no me escondo, vengo a trabajar con ustedes", aclaró.

Cuando la situación se calmó, el funcionario reconoció a la prensa que era "esperable" la reacción de los choferes. "Siempre estoy donde está el problema, no me escondo y vine a hablar. Tienen razón en estar exaltados, yo estaría de la misma manera", afirmó.

Berni insistió en quedarse y negociar. Sin embargo, infantería lo resguardo y los alejo del lugar de los hechos.

¿Cómo continúa el paro de colectivos?

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro general de colectivos para este lunes 3 de abril en la zona oeste del AMBA, tras el asesinato de Daniel Barrientos, chofer de la línea 620, que fue baleado en la localidad de Virrey del Pino.

Según informaron desde el gremio, más de 60 ramales suspenderán el servicio y habrá paro de colectivos. Además, anticiparon que habrá más acciones "en tanto las autoridades no garanticen las condiciones mínimas de seguridad en el trabajo de todo nuestro sector".



"Abrazamos a la familia de Daniel Barrientos, y nos ponemos a disposición tras este hecho que conmueve y que duele a toda la sociedad argentina", enfatizó el Consejo Directivo Nacional de la UTA a través de un comunicado.