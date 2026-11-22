Lego, la fabricante danesa de juguetes conocida por sus bloques de construcción, abrirá su primera tienda oficial en la Argentina. El local estará ubicado en el tercer piso de Unicenter, el shopping de Martínez que pertenece al grupo chileno Cencosud.

La llegada de la marca fue anunciada por el presidente Javier Milei a través de sus redes sociales. El mandatario compartió un video en el que aparece representado con piezas de Lego y vinculó la apertura con las medidas económicas de su Gobierno.

Aunque todavía no hay una fecha confirmada de inauguración, el espacio ya fue identificado dentro del centro comercial con un cartel que anticipa el próximo desembarco.

Hasta ahora, los productos de la compañía se comercializaban en el país a través de importadores, distribuidores y jugueterías .

Entre ellos figura Brickstore, que cuenta con una tienda online y un stand dentro del mismo shopping.

La empresa danesa, cuya larga historia está llena de misterios y detalles desconocidos para la mayoría de sus consumidores, también tiene locales administrados por socios autorizados en distintos países.

Sin embargo, todavía no se informó quién estará a cargo de la nueva tienda argentina ni cuánto demandará la inversión.

Javier Milei anunció la apertura de una tienda Lego en Buenos Aires Fuente: Redes Sociales

De fabricar juguetes de madera a estar al borde de la quiebra

La compañía comenzó a funcionar en 1932 en Billund, una pequeña localidad de Dinamarca. Ole Kirk Kristiansen, su fundador, era carpintero y tenía un taller donde fabricaba muebles y artículos de madera para el hogar. Sin embargo, la crisis económica de aquellos años afectó su actividad y lo llevó a buscar otras alternativas.

Fue entonces cuando comenzó a producir juguetes, entre ellos autos, aviones, animales y yoyós. En 1934 decidió darle un nombre a la empresa y eligió Lego, una abreviación de las palabras danesas leg godt, que significan “jugar bien”.

En 1947, Kristiansen compró una máquina de moldeo por inyección de plástico, una tecnología que le permitió trabajar con materiales diferentes de la madera. Dos años después salieron a la venta los primeros productos, conocidos como Automatic Binding Bricks, aunque todavía tenían problemas de encastre.

Fue su hijo, Godtfred Kirk Christiansen, quien perfeccionó el diseño. En 1958, la compañía patentó el sistema de tubos interiores que permitió mejorar la unión entre las piezas, un mecanismo que continúa utilizando hasta la actualidad. Ese mismo año murió el fundador y su hijo quedó al frente del fabricante danés.

Uno de los primeros juguetes que produjo Kristiansen junto a su hijo Godtfred fue un pato de madera Fuente: Lego

Para entonces, la marca ya había comenzado a expandirse fuera de Dinamarca. En 1956 abrió una filial comercial en Alemania y durante los años siguientes llegó a otros países europeos. En 1960, un incendio destruyó el depósito de juguetes de madera y la empresa decidió abandonar esa producción para concentrarse en los bloques de plástico.

El crecimiento continuó durante las décadas siguientes. En 1968 inauguró su primer parque temático Legoland, en Billund, y un año después lanzó Duplo, una línea de piezas más grandes para los chicos de menor edad.

Años después, incorporó las primeras minifiguras con brazos y piernas móviles, que pasaron a formar parte de sus colecciones.

Freya Ingrid Morales

Durante los años 80 y 90, Lego amplió su presencia internacional y comenzó a desarrollar productos más allá de los bloques tradicionales. También sumó parques temáticos, videojuegos y nuevas líneas de juguetes. En 1999 firmó su primer acuerdo con Lucasfilm para fabricar productos de Star Wars.

Sin embargo, esa diversificación terminó provocando una de las mayores crisis financieras de la compañía. Los costos habían aumentado y varios de los lanzamientos no alcanzaron las ventas esperadas. A esto se sumaron la competencia de los videojuegos y los cambios en los hábitos de consumo.

En 2003, Lego registró una caída del 26% en sus ventas y pérdidas por unos 1400 millones de coronas danesas. La situación empeoró en 2004, cuando volvió a cerrar con números negativos y quedó al borde de la quiebra.

Ese año, Jørgen Vig Knudstorp asumió como CEO en reemplazo de Kjeld Kirk Kristiansen, nieto del fundador. La nueva conducción puso en marcha una reestructuración que incluyó una reducción de costos, modificaciones en la producción y la eliminación de líneas que no resultaban rentables.

En 2005 vendió sus parques Legoland por cerca de 2800 millones de coronas danesas, aunque conservó una participación accionaria en la compradora. Las medidas comenzaron a dar resultados en los años siguientes. La fabricante recuperó la rentabilidad y volvió a aumentar su facturación.

Imagen creada con IA Fuente: Lego

Durante la década de 2010, el lanzamiento de líneas como Ninjago y Friends, junto con el estreno de The Lego Movie en 2014, acompañaron una nueva etapa de expansión internacional.

En 2015 alcanzó una facturación de 35.800 millones de coronas danesas, después de 10 años consecutivos de aumento en las ventas.

Quiénes son los dueños de Lego hoy

Más de 90 años después de su creación, Lego sigue en manos de la familia Kirk Kristiansen. La fabricante pertenece a LEGO Holding, cuya propiedad está distribuida entre KIRKBI, el grupo inversor familiar, con el 75%, y LEGO Foundation, con el 25% restante.

KIRKBI administra las inversiones de los Kirk Kristiansen y participa en otras empresas. La fundación, por su parte, financia proyectos vinculados con la infancia y la educación.

Thomas Kirk Kristiansen, integrante de la cuarta generación, preside el directorio, mientras que Niels B. Christiansen está al frente de la gestión como CEO.

Niels B. Christiansen, CEO de Lego Fuente: Lego

La compañía cerró 2025 con una facturación récord de 83.500 millones de coronas danesas, equivalentes a unos u$s 12.000 millones, un 12% más que el año anterior.

Las ganancias operativas alcanzaron los 22.000 millones de coronas, un 18% más que en 2024, mientras que el beneficio neto llegó a 16.700 millones. Las ventas a consumidores aumentaron un 16% y Lego ganó participación en el mercado mundial de juguetes.

La empresa también destinó 9190 millones de coronas danesas a inversiones durante 2025, principalmente para ampliar su capacidad industrial, construir nuevas instalaciones y mejorar las existentes.

Actualmente, opera seis fábricas distribuidas en tres continentes. Están ubicadas en Billund, Dinamarca; Kladno, República Checa; Nyíregyháza, Hungría; Monterrey, México; Jiaxing, China; y Vietnam. Esta última comenzó a funcionar en abril de 2025, después de una inversión de u$s 1000 millones.