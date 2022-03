El campo, al rojo: retenciones por decreto, la idea de "rascar siempre la misma olla" y el descrédito a Feletti

La suba de las retenciones a la harina y el aceite de soja, sumada a la continuidad del cobro de los derechos de exportación, empeoraron la ya mala relación que desde hace tiempo distancia al Gobierno del campo.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) fue sin dudas uno de los representantes del agro que más fuerte jugó, y p resentó ante la Justicia de Córdoba una acción de amparo por entender que, sin el Presupuesto 2022 aprobado por el Congreso, no existe razón por la que se deban cobrar retenciones .

"Legalmente no tiene ningún sustento pero de todos modos se sigue haciendo. Está claro que lo que se hace va contra la ley", sostuvo a El Cronista Nicolás Pino, presidente de la SRA.

"El martes hablamos con varios diputados y planteamos esta situación. Hubo coincidencia respecto de que no se deben cobrar en este escenario . Las alícuotas se deben fijar mediante el Congreso y no a través de un decreto", dijo el directivo.

La pelea por las retenciones: qué va a buscar el campo al Congreso



- El objetivo final por el que van, de todos modos, es que las retenciones bajen de forma gradual y desaparezcan. ¿Realmente ve que esto vaya a ocurrir? ¿Puede el Estado prescindir de estos recursos?

- Si lo vemos solo desde el lado de la recaudación, hay otras herramientas. Una de ellas, por ejemplo, es el impuesto a las Ganancias. Si uno deja de pagar retenciones, no hay dudas de que aumentará fuerte la producción, y de ese modo se pagará más Ganancias. Somos el único país de la región que paga este nivel de retenciones . Más allá de esto, el gran tema es qué se hace con lo que se recauda; los fondos no son bien utilizados. Es como un bolsillo de payaso, no tiene fondo.

- ¿Entonces el problema de ustedes es el destino de lo que se recauda o que deben pagar un impuesto?

- Las dos cosas son un problema. El campo tiene que trabajar sabiendo que el Estado se va a quedar con un porcentaje importante del dinero. Esto, desde ya, no es un gran incentivo para la producción. Hay que entender que sin retenciones habrá más producción.

en busca de más retenciones

- El Gobierno definitivamente va para otro lado. De hecho el martes el secretario Roberto Feletti reconoció que quiere ir por más retenciones al trigo y el maíz

- No lo veo posible e, insisto, son cosas que deben pasar por el Congreso y no estar definidas por decreto. Como en otros casos, Feletti le habla a su gente. Estas declaraciones hay que tomarlas como de quien vienen . No es serio decir que queremos comprar más 4x4, Me hace acordar cuando Cristina Fernández habló de "yuyito" para referirse a la soja. No aprendimos nada; la política sigue dando vueltas siempre sobre lo mismo.

Feletti acusó al campo de especular "para comprarse 4x4 y más departamentos en Miami" y recibió respuesta



"La suba de retenciones debe pasar por el Congreso. No es algo que pueda definir un decreto presidencial"

- ¿Y por qué cree que se va siempre por el campo, según su visión?