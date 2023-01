Larreta reveló un trastorno que tiene de chico: de qué trata y la foto que dio origen al testimonio

Horacio Rodríguez Larreta reveló que padece temblor esencial en sus manos. El jefe de Gobierno porteño admitió saber que tiene este trastorno hace más de 50 años, pero decidió hacerlo público a través de un hilo en sus redes.

El referente de Juntos por el Cambio había sido apuntado por una foto en particular donde se le ve un gesto inusual y a partir de ese revuelo, optó por develar el misterio.

En la imagen que generó muchas preguntas y bromas, se observa a Larreta tomando agua y agarrando un envase plástico con las dos manos. El posteo viral se burla: "Quién agarra una botella así?". El líder porteño de la oposición decidió responder al tuit viral con un hilo contando su trastorno nervioso.

La foto que generó un vendaval en el PRO

Se rompió Juntos por el Cambio en Río Negro: qué otras provincias están al borde del divorcio

"Tengo temblor esencial, me lo diagnosticaron a los 5 años, aunque nunca modificó mi vida", comenzó narrando el jefe de Gobierno. El funcionario opositor amplió que algunas situaciones las "vive diferente al resto".

El líder de Juntos por el Cambio enumeró varias situaciones como el dibujo o la escritura que le costaban de joven, el momento actual de agarrar elementos en público y casos de juego con sus nietos en el futuro. Todos estos ejemplos le sirvieron para concluir que tiene bien asumida su afección: "A medida que fui creciendo, aprendí a convivir con esto (el temblor esencial)".

Esteban Bullrich también contó de su enfermedad en sus redes sociales.

"Me pasa y está a la vista de quien preste atención. Puedo seguir adelante con mis proyectos sin que el temblor me lo impida", concluyó el mandatario sobre su imagen y agenda pública. Finalmente, el referente del macrismo enfatizó en que tuvo "la suerte" de elegir la política y no otra profesión. Larreta cerró con un consejo optimista: "Lo más importante es no esconderlo, hablar del tema y naturalizarlo".

De que trata el temblor esencial

Larreta optó por narrar en sus posteos la situación de su trastorno del sistema nervioso. "Algunos creen que es Parkinson o una enfermedad degenerativa, pero no", contó el jefe de Gobierno y agregó que se trata de "una condición que no mejora ni empeora".

El temblor esencial no tiene una causa definida, aunque la ciencia explica que en la mayoría de los casos es hereditario. El trastorno afecta brazos y manos, pero puede expandirse a otras partes del cuerpo. De todas formas, al no afectar gravemente al paciente, no tiene tratamiento y permite hacer una vida normal.

El caso de Esteban Bullrich

Más allá de las diferencias, el exsenador de la oposición también fue apuntado viralmente por distintas afecciones en su voz y su cuerpo. Esteban Bullrich actualmente sufre de Esclerosis Lateral Amiotrófica y se volvió un referente en esta lucha. El exlegislador y exministro macrista había decidido contar su enfermedad en redes sociales también.