El pacto de Carrió, Morales y Larreta para imponer sus reglas en Juntos por el Cambio

Si la intención del tridente Gerardo Morales - Horacio Rodríguez Larreta - Elisa Carrió era opacar al ala de Juntos por el Cambio que apoya Mauricio Macri, lo logró. Y si no, también. En los últimos días, los referentes de los tres partidos nacionales de la coalición opositora siguen sumando protagonismo, referentes de peso y hasta fijaron las reglas del juego antes de que se largue la carrera por la Presidencia.

La campaña 2023 arrancó temprano y con todo. Mientas el oficialismo está enredado en el pedido de juicio político a la Corte Suprema -tratando de sumar gobernadores que miran para otro lado- el ala "moderada" de Juntos por el Cambio sigue cobrando fuerza y sellando acuerdos.

Tras sumar a sus filas a algunos pesos pesados, como el economista Martín Redrado, este fin de semana el alcalde porteño se fue de gira por la Costa Atlántica. Allí se reunió con el presidente de la UCR. No solo hizo surf y comió panchos mientras recorría las playas bonaerenses. Sino que además, el porteño selló una alianza a nivel país con el presidente de la UCR, que hizo crujir al partido centenario.

Tras la foto y una reunión con los dirigentes nacionales de su partido que tuvo sabor a poco, el jujeño se trasladó a Exaltación de la Cruz. Allí visitó a Carrió. Todavía es pronto para definir si los apellidos Larreta, Morales, Carrió convivirán en una misma fórmula o si habrá competencia entre sí en las PASO.

En cambio, "sacaron a la luz" estrategias que la CC y la UCR ya venían elaborando en silencio. En concreto, dieron a conocer la hoja de ruta de cara a las elecciones. Uno de los principales referentes de la Coalición Cívica comparó esta revelación con 2015. Aquel en el que gestó Cambiemos.





¿cuál fue el acuerdo electoral?



La revelación que hizo el dúo Carrió - Morales incluye tres definiciones políticas que, para los 'Lilitos', son "contundentes". La primera es que Juntos por el Cambio será una "coalición de gobierno".

Es decir, un gobierno diferente al de 2015-2019, cuando lo que hubo fue, apenas, una "coalición parlamentaria". El gobierno, más allá de algún que otro ministro de origen radical, estuvo en manos del PRO.

La segunda definición, que va de la mano con la primera, fue que las fórmulas de JxC que competirán en las PASO serán "cruzadas". Otra diferencia con las elecciones 2015 cuando los tres partidos de la coalición fueron cada uno con su propia fórmula y se impuso la amarilla Macri-Gabriela Michetti.

La idea es que en los binomios quede representado el espacio y que el espacio, a su vez, vaya en una única boleta, con los candidatos más competitivos.

Por último, un tema que le importa sobre todo a Carrió, es que haya límites al financiamiento de la campaña y "transparencia electoral".

"Antes de la reunión, Larreta sabía", dijeron a El Cronista fuentes allegadas a la fundadora de la Coalición Cívica al ser consultados sobre la revelación de la estrategia electoral.

Morales y Larreta se mostraron juntos en las calles de Mar del Plata.

En cambio, quien no estaba al tanto de que las tres definiciones políticas saldrían a la luz es Patricia Bullrich, otra de las anotadas en la carrera presidencial. "No se planteó nada que no estuviera contemplado", remarcaron desde la Coalición Cívica.



Una aclaración : la foto de Morales y Carrió que circuló en las últimas horas no es el anticipo de ninguna fórmula. Sino que es el resultado de "varias reuniones de Gerardo y Lilita y de UCR y CC", explicaron los allegados a uno de los fotografiados. Es más, al menos por ahora, la chaqueña sigue sin definir si será o no candidata. "Es una posibilidad", dijo uno de sus allegados.



Los intercambios, que venían llevándose por lo bajo, tuvieron dos objetivos: robustecer lo programático y fijar una estrategia "seria y consistente" dentro de JxC.

Proyecto de Nación

A propósito de "robustecer lo programático", Carrió y Morales acordaron trabajar en "un proyecto de Nación que sea transformador y cambie los paradigmas de los modelos que nos llevaron a la ruina".

Según informaron desde la Coalición Cívica, se proyectaron reuniones de trabajo para las próximas semanas de los equipos de ambos partidos "para tratar programas sobre economía, producción, educación, geopolítica para los próximos 50 años, lucha contra el cambio climático y el agua como recurso estratégico de la humanidad".

Elisa Carrió no descarta ser candidata.