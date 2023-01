Mauricio Macri presenta su libro en Mar del Plata y una frase lapidaria lo persigue

Mar del Plata está al rojo vivo. Como nunca antes, la principal ciudad atlántica de nuestro país se encuentra viviendo un verano especialmente exitoso en materia de turismo de alto consumo, con empresarios e industriales que volvieron al balneario Ocean y familias jóvenes de buen poder adquisitivo que disfrutan de los balnearios del norte, La Casetta o Boca del Oro.

"Tenía el fin de semana cuatro asados en la zona y por supuesto no pude cumplir con todos", contó el senador provincial Alejandro Rabinovich a El Cronista, mano derecha del intendente Guillermo Montenegro.

También sorprendió la gran cantidad de políticos que visitaron la ciudad. No solo el presidente Alberto Fernández, sino el ministro del Interior Wado De Pedro, el embajador en Brasilia Daniel Scioli, entre otros dirigentes del Frente de Todos. Horacio Rodríguez Larreta estuvo varios días, y los radicales hicieron una reunión nacional, con el gobernador Gerardo Morales y el senador Martín Lousteau a la cabeza. Los tres, junto al diputado Diego Santilli, se tomaron la foto que emuló a una icónica de Los Beatles, en este caso cruzando una calle marplatense.

Mauricio Macri, líder de Juntos por el Cambio, no podía ser menos. Y para el jueves a las 18 convocó por las redes sociales a sus seguidores a inscribirse para participar en la presentación de su libro Para Qué.

La cita será en el gran salón "La Normandina" que está en la punta norte de Playa Grande, que da sobre el mar, y a la noche funciona como restaurante para los jóvenes. Allí realizó un gran acto Patricia Bullrich en el mes de octubre, y llegó a decirse que convocó a 3000 personas, si se contaban las que quedaron afuera.

En la organización de la presentación del libro está el diputado Hernán Lombardi, responsable de los actos masivos que realiza Macri, como ya lo hizo en los días finales a su gestión presidencial por todo el país. Cuenta con la asistencia del equipo del intendente, que aseguró la prestación de streaming y un control en la seguridad del ingreso.

Es probable, incluso, que Montenegro oficie como anfitrión y presentador.

Se espera, además, la presencia de 30 o 40 dirigentes nacionales que tienen previsto acompañar a Macri. Miguel Angel Pichetto, María Eugenia Vidal, Joaquín de la Torre y Cristian Ritondo ya confirmaron presencia.



Santilli también será de la partida, lo que sorprendió a los organizadores, que saben de la distancia que Macri suele imponerle. Aunque es razonable que el "Colo" no preste atención a subjetividades y ya se mueva como el candidato de Juntos por el Cambio en el distrito.

Es que la última encuesta de Isonomía en la provincia de Buenos Aires, ante la pregunta de a quién votaría a gobernador, Axel Kicillof está en 33.8% y Santilli en 29.5%, seguidos por José Luis Espert (9%), Nicolás del Caño (4.8%), Florencio Randazzo (3.8%). Y todavía más: ante la propuesta de votar por Kicillof o Santilli, la diferencia fue de apenas 0.1% (38% vs 37.9%).

Concluida la presentación del libro en Mar del Plata se espera que, a la noche, haya varias comidas para homenajear al exPresidente, que tendrá que dividirse entre distintas mesas, si es que decide realizar esa recorrida. Otra posibilidad es que incluya una visita callejera, aunque como estaría oscuro, nadie la recomienda.



LOS QUE NO IRáN A LA PRESENTACION DEL LIBRO

Los que seguro no estarán presentes son los dos precandidatos a presidente del PRO, Horacio Rodríguez Larreta (gestionando en CABA) y Patricia Bullrich (de vacaciones en Brasil). En el caso del Jefe de Gobierno porteño la relación con Macri no estaría pasando por el mejor momento.

Trascendió que la reunión que tuvieron a solas en Cumelén no fue lo que Larreta esperaba. Se comenta que creía que el ex presidente le pediría por la inclusión de algunos ministros en una eventual presidencia, Andrés Ibarra y Guillermo Dietricht entre otros. Pero nada de eso sucedió, y en el encuentro el Jefe de Gobierno ni siquiera se aseguró la posibilidad de que Macri no jugará por la presidencia.

En el caso de Bullrich la relación no es igualmente tensa, pero también la exministra de Seguridad espera definiciones de su parte, básicamente que será ecuánime a la hora de la definición de las candidaturas, lo que hasta ahora nadie puede -tampoco- asegurar.

A Patricia le ronda el fantasma de los padecimientos de Gabriela Michetti como precandidata a jefa de Gobierno en el 2015. Meses antes, la exvicepresidenta sobrepasaba largamente a Horacio en las encuestas, pero Macri jugó por Larreta y Michetti perdió.

Tampoco el Jefe de Gobierno está tranquilo. A su lado, son muchos los que lo alertan a no repetir la historia de la interna entre Antonio Cafiero y Carlos Saúl Menem. En esas elecciones de 1989, el por entonces gobernador bonaerense Cafiero tenía todo el aparato del Partido Justicialista a su favor, pero terminó ganando Menem, que dedicaba todo su tiempo a la campaña por todo el país, a bordo de su carisma y el menemóvil.

Desde arriba, Macri monitorea los movimientos de cada uno y disfruta las peleas internas, convencido de que nada lesionará las posibilidades de Juntos por el Cambio en las próximas elecciones. Como dijo un dirigente que lo conoce mucho: "Mirá que Mauricio es maaaaaaalo, maaaaaaaalo, maaaaaaalo".

- ¿De qué puede ser capaz?, quiso saber esta periodista.

- Él es el fundador del PRO. No va a dejar que hagan lo que él no quiere. Antes, rompe todo.