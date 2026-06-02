El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema destinado a reducir la informalidad laboral en la Argentina. A través del Decreto 409/2026, reglamentó el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), una herramienta que permitirá a las empresas regularizar trabajadores no registrados o con datos laborales incorrectos a cambio de importantes beneficios.

La medida forma parte de la Ley de Modernización Laboral y busca incentivar el ingreso de trabajadores al sistema formal mediante la reducción de deudas, la eliminación de sanciones y otros incentivos para los empleadores.

Qué empresas podrán acceder al beneficio

El régimen está dirigido a empleadores del sector privado que tengan trabajadores en situación irregular, ya sea porque nunca fueron registrados o porque fueron declarados con una fecha de ingreso o salario diferente al real.

Podrán incluirse relaciones laborales iniciadas hasta el 6 de marzo de 2026.

Quedan excluidos los trabajadores de casas particulares y los empleados de la administración pública, que cuentan con regímenes específicos.

Cuánto podrán ahorrar las empresas

Uno de los principales atractivos del programa es la reducción de las deudas acumuladas por aportes y contribuciones.

Según el tamaño de cada empresa, las quitas serán las siguientes:

Micro y pequeñas empresas: 90%.

Entidades sin fines de lucro: 90%.

Medianas empresas: 80%.

Grandes empresas: 70%.

La nueva medida busca que más empleadores blanqueen a sus trabajadores para insertarlos en el sistema sin aplicar condenas.

Además, las obligaciones vinculadas a obras sociales, riesgos del trabajo y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio serán condonadas en su totalidad.

El saldo pendiente podrá abonarse mediante planes de pago especiales o cancelarse al contado con descuentos adicionales.

Qué beneficios obtiene quien regulariza trabajadores

La adhesión al régimen genera varios efectos para los empleadores.

Entre ellos se encuentran la reducción de deudas acumuladas, la baja de determinadas sanciones registradas en el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) y la extinción de acciones penales vinculadas a las infracciones alcanzadas por el programa.

Además, para los trabajadores, los períodos regularizados podrán ser reconocidos como tiempo de servicio para determinados beneficios de la seguridad social.

Por qué el Gobierno lanzó este nuevo blanqueo laboral

La medida busca atacar uno de los principales problemas del mercado laboral argentino.

De acuerdo con los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, cerca del 43% de las personas ocupadas trabaja en condiciones de informalidad.

La situación es aún más pronunciada entre los jóvenes, los adultos mayores y quienes se desempeñan en pequeñas empresas.

Según el Gobierno, los altos costos acumulados por años de incumplimiento representan una barrera para muchas compañías que desean regularizar a sus trabajadores.

Cuándo comenzará a aplicarse

Aunque el decreto ya entró en vigencia, todavía resta que ARCA publique la reglamentación operativa que definirá los procedimientos, plazos y mecanismos de adhesión.

Hasta que esa normativa no sea publicada, las empresas interesadas no podrán iniciar formalmente el trámite para incorporarse al régimen.

Las dudas que genera el nuevo esquema

La iniciativa también recibió cuestionamientos por parte de especialistas y organizaciones vinculadas al mundo laboral.

Entre las principales críticas aparece el hecho de que la regularización no siempre reconoce la totalidad de la historia laboral de trabajadores que pasaron largos períodos en la informalidad.

Además, algunos expertos señalan que el impacto podría ser limitado debido a que en reformas anteriores se redujeron sanciones para quienes mantienen empleo no registrado, disminuyendo así los incentivos para formalizar relaciones laborales.