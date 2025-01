El Gobierno ahora va por el peronismo "independiente": a quiénes buscan captar

Un grupo de intendentes y dirigentes peronistas viene recibiendo llamados. Son ofertas que se dejan escuchar, desde hace algún tiempo, pero con mayor insistencia en las últimas semanas. La "rosca" -como se conoce a las negociaciones políticas de este tipo- nunca se toma descanso, pero este año tiene a los operadores libertarios como interlocutores privilegiados al otro lado de la línea telefónica.

La Casa Rosada se anotó el primer gran traspaso hace pocos días, cuando el jefe Comunal de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, anunció su llegada a las filas de La Libertad Avanza. Aunque previsible, no fue un gesto menor: Milei, que hasta ese momento sólo contaba con algún intendente en ciudades menores de Córdoba, pasaba a tener un distrito en el corazón del conurbano bonaerense, la Tierra Prometida de la política argentina.

"Valenzuela ya estaba ido", intentó minimizar el jefe de la bancada del PRO en Diputados, Cristian Ritondo , antes de entrar a dialogar con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sobre el temario de las sesiones Extraordinarias. También tuvo que responder por una posible partida de Diego Santilli, que apoya discursivamente al Presidente pero -por ahora- sigue en el espacio de Mauricio Macri. Con cierta malicia, un legislador de otro bloque, señaló que habría que preguntarle al propio Ritondo cuáles son los planes para su futuro.

Mientras que el bullrichismo va camino a la fusión con LLA en las legislaturas de todo el país, el expresidente Macri intenta establecer un diálogo con los libertarios para acordar las candidaturas de este año, pero todo parece apuntar por un éxodo mayor: se teme por el destino de los 14 intendentes que le responden, algunos de ellos, históricos dirigentes del espacio.

"No creo que ninguno de esos intendentes esté hoy midiendo su relación con Mauricio, todos están mirando cuánto podrían sacar si van a competir con su lista contra una libertaria. Todos entienden que los dos espacios comparten electorado, que le hablan al mismo público", señaló a El Cronista un conocedor de las internas en el Conurbano Bonaerense. En Casa Rosada lo saben y por eso creen que son más competitivos que el PRO y que los dirigentes seguirán llegando.

Sin embargo, los negociadores que intentan avanzar con los peronistas, tienen más trabajo para hacer. En principio, los apuntados fueron los jefes comunales que se califican como "independientes". Son aquellos que mantienen una relación de distancia con el gobernador Axel Kicillof y, en muchos casos, de tensión con La Cámpora, la agrupación que responde a Máximo Kirchner. En ese estado s on muchos los que se sienten defraudados por la conducción partidaria o que esperan más compromiso por parte del mandatario bonaerense para enfrentar los supuestos desplantes camporistas.

Cuando se los consulta, en general, todos se reivindican peronistas y rechazan categóricamente cualquier traspaso. Además afirman que todo "es una operación de la Casa Rosada", que se apoya en las gestiones que pueden haber hecho los jefes comunales en los despachos oficiales por cuestiones de gestión para hacer circular fotos tomadas en ese tipo de ocasión como si se trataran de acercamientos políticos.

Son las fotos de tres de ellos, quienes supieron mantener reuniones en Casa Rosada a mediados de 2024 con el vicejefe Lisandro Catalán y con Sebastián Pareja, armador del "karinismo" en la Provincia y uno de los artífices del pase de Valenzuela, las que vuelven a circular por estos días.

"Él forma parte del Consejo Nacional del Peronismo, es imposible que se pase a La Libertad Avanza"; "él es peronista y opositor al Gobierno nacional"; "de ninguna manera va a pasar", fueron algunas de las respuestas conseguidas por El Cronista al consultar sobre el tema. Todo niegan los contactos con fines electorales o partidarios.

Uno de los apuntados es Fernando Gray, el intendente de Esteban Echeverría que no está de acuerdo con la conducción nacional del PJ, en manos de Cristina Kirchner, ni con lo que sucede en la provincia, donde el control es del diputado Máximo Kirchner. Además, mantiene distancia del gobernador. Aunque ha sido llamado por los operadores libertarios sostiene que él es "independiente" respecto del partido pero subraya que es "opositor" a Milei. Además cuenta con una agrupación provincial, "Apertura Peronista", que podría activar para las próximas elecciones.

También se ha señalado a Juan Zabaleta. Exintendente de Hurlingham, "Juanchi" supo ser ministro de Desarrollo Social en el gobierno de Alberto Fernández y muchos señalan que ese tiempo en la Nación le hizo perder el distrito a manos de La Cámpora. Algunos actores apuestan a que, con PASO o sin PASO, buscará ser primer candidato a concejal para mostrar su oposición a Damián Selci.

"Nosotros no vamos a aparecer pintados de violeta", aclaran cerca del exjefe comunal. Pero además, no ocultan el desencanto por la conducción Kirchner del PJ y añaden: "Si el gobernador está dispuesto a encabezar un movimiento que quiera plantear un proyecto distinto, estaremos ahí para discutir cómo hacerlo". En la vereda de enfrente, desde el timón de la municipalidad, Selci mantiene una posición mucho más crítica frente al Gobierno libertario.

En rigor, fueron dos intendentes los que nombraron a Kicillof: aquellos que no quieren quedar bajo la tutela de Cristina Kirchner. El gobernador tiene la posibilidad de armar juego "con" o "contra" el "kirchnerismo". Para él no es una decisión fácil ya que el Cristinismo y La Cámpora retienen poder en la legislatura provincial y en buena parte del "territorio".

"Si Axel se anima. Pero no se va a animar. La Cámpora le boicoteó el presupuesto y no sacó ni a un ministro de Máximo. Nosotros tenemos claro que si Axel no se anima, no vamos a tener lugar en una lista que va a armar Cristina. Por eso quizá pueda construirse algo distinto con Manes, con Larreta, con Schiaretti. Con Milei nunca, con Cristina nunca más ", señaló el vocero de uno de los intendentes independientes del norte del Conurbano.

En algún momento, el mandatario bonaerense tendrá que decidir si mantiene las PASO provinciales y si desdobla o no respecto de la Nación. En lo que allí decida se notará su vocación para contrariar al peronismo cristinista que le pide que no cambie nada. Los intendentes saben que si hay "desenganche" de las nacionales, tendrán más libertad para hacer su juego y no tendrán que hacer campaña y posar para las fotos con dirigentes que no son "cercanos".

"La posibilidad de una fecha desdoblada, junto a todo lo que pueden perder hace que sea más difícil que un intendente peronista pegue el salto. Pueden tener mejor relación con la Nación, pero hasta electoralmente sería riesgoso. Hay un voto peronista que no los va a seguir y quizá el voto del PRO o Libertario no lo acompañe. Es un cálculo mucho más difícil que el de Valenzuela, que pierde poco y puede ganar mucho", señaló la mano derecha de un intendente peronista de la zona norte del Conurbano.