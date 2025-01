Crece el efecto "Valenzuela" y se anticipan nuevos éxodos bullrichistas del PRO

Aunque anticipado, el traspaso del intendente Diego Valenzuela a las filas de La Libertad Avanza, lejos de ser un movimiento en solitario, parece ser el primero de importancia de una extensa nómina que se irá descubriendo día tras día, semana tras semana.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, está consustanciada con el proyecto de Javier Milei y tiene como objetivo la fusión total con La Libertad Avanza.

Eso es algo que Mauricio Macri, su ex jefe político, no desea, o no al menos de esa forma. Después de un año en el que puso sus votos en el Congreso para apoyar sin peros al proyecto libertario, el fundador del PRO pretende un trato más simétrico, poder negociar codo a codo.

El caso de Valenzuela parece graficar una modalidad que se repetirá más temprano que tarde : los dirigentes "bullrichistas" que hasta ayer eran amarillos, amanecerán pintados de violeta y eso se puede llegar a replicar con legisladores y funcionarios en todos los niveles gubernamentales.

Dos fuentes consultadas por El Cronista utilizaron la misma palabra a la hora de describir cómo se sienten trabajando dentro del paraguas del PRO y por fuera de La Libertad avanza: "incomodidad", resumieron. Una de ellas, incluso, aventuró más partidas dentro de los gobiernos que el partido de Macri tiene en las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, en dos Legislaturas de importancia como son la porteña y la bonaerense ya se adivinan cambios.

"Durante este año venimos trabajando con (la presidenta del bloque libertario de la Ciudad) Pilar Ramirez en muchos temas y en algunos no. Pero seguramente confluiremos en un nuevo bloque, que habrá que ver como lo llamamos ", dijo el legislador Juan Pablo Arenaza a El Cronista. Respecto del momento en el que se hará efectivo, señaló que los tiempos estarán marcados, probablemente, por el retorno a las sesiones ordinarias el 1 de marzo próximo.

Mientras tanto, en La Plata podría replicarse la misma situación. Allí la situación es más compleja para el PRO: Diego Santilli, Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, Jorge y Maurico Macri y Patricia Bullrich han construido una fuerza que supo conducir el destino de la Provincia durante cuatro años, y que hoy cuenta con 14 intendencias y decenas de senadores y diputados.

Sin embargo, todo parece estar sujeto con alfileres. El año pasado, con la autorización tácita de Mauricio Macri, se descabezó la mesa provincial partidaria que conducía Daniela Reich, senadora bonaerense y esposa del intendente Valenzuela. Ella fue la primera en pegar el portazo cuando renunció a la vicepresidencia de la Cámara alta y conformó, junto a otros 3 legisladores, el bloque de la Libertad Avanza. Un hombre del PRO en la ciudad de las diagonales confirmó a El Cronista que esa fuerza podría sufrir nuevas deserciones en los próximos días.

En la Casa Rosada creen que la diáspora solo irá incrementándose. Se consideran como el espacio más atractivo para los dirigentes que buscan performar mejor en las elecciones. Ayer, conocida la noticia de la salida de Valenzuela, Macri reposteó un sugerente mensaje en X:





Habrá que esperar para conocer si el PRO puede conseguir la negociación que pretende, si sufre una sangría o si se mantiene apartado del Gobierno, pero para ello, tendrá que marcar alguna diferencia y, tal vez, ocupar un lugar en la oposición.