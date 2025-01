Gala con Trump y cita confirmada con el FMI: Milei arranca su primera gira 2025

El Presidente Javier Milei se prepara para encarar la primera gira de 2025 y una de más simbolismo político que ganancias netas. Mañana por la noche, partirá hacia Washington en el avión presidencial que vuelve a carretear tras un 2024 aparcado por cuestiones técnicas, en una escala que lo depositará en las puertas de consolidar la alianza que sueña con Donald Trump en su vuelta a la Presidencia. De allí seguirá rumbo a Davos.

Si bien no suele ser tradición invitar a otros mandatarios a la toma de posesión en el Día de la Inauguración, esta vez hubo excepción. No solo para el mandatario argentino: también se invitó al salvadoreño Nayib Bukele y la premier italiana Giorgia Meloni. Al líder chino Xi Jinping lo mencionaron entre los invitados a la ceremonia en Estados Unidos, justo antes que Trump amenazara con un 40% de aranceles para todos los productos chinos. Declinó el convite.

En el entorno de Milei plantean el viaje en términos de una oportunidad. " La invitación tiene de por sí una impronta particular que habla de la sociedad que puede plantearse de cara a los próximos años entre EE.UU. y la Argentina ", deslizan a El Cronista. Cuentan que hay contactos "activos" entre el Gobierno libertario y el equipo de transición del republicano que asumirá en la Oficina Oval el lunes próximo.

De acuerdo a la información que circularon desde Presidencia, el mandatario partirá mañana a las 23:59 rumbo a Washington DC, donde se espera que arribare a las 10 horas del sábado (horario argentino). En principio, lo acompañarían la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, ya que habrá reunión prevista con el FMI antes de viajar a Davos.

El canciller Gerardo Werthein ya se encuentra en DC, como parte de la avanzada, coordinando la agenda del mandatario junto al personal de la embajada que presidía hasta hace solo unos meses. En paralelo, el Gobierno se apoya en una serie de contactos del mundo libertario que residen en Estados Unidos para consolidar parte de sus contactos con la futura administración. Así pudo atravesar los celosos límites de Mar-a-Lago y convertirse en el primer jefe de Estado en tener su foto con Trump luego de su victoria electoral en noviembre.

El mismo sábado en el que arribe a Washington, el cronograma oficial indica que el Presidente participará de la Gala Inaugural Hispánica, donde será galardonado con el premio "LWS Award 2025-Titan of Economic Reform". De momento, no hay previstas otras actividades en el calendario difundido. Mientras que el domingo será una jornada cargada de actividad económica. A las 12:30 visitará el Instituto Milken y a las 14:30 tiene una cita agendada con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Gueorguieva , acorde a la información de Casa Rosada.

Esa misma noche, desde las 20, participará de la Gala 1775, donde dará unas palabras y recibirá otro premio denominado "2025 Champion of Economic Freedom". Y dos horas después, a partir de las 22 horas, asistirá a la Gala Inaugural Latina organizada por la Asamblea Nacional Hispana Republicana y el America First Policy Institute, donde dará unas breves palabras.

Pese a que la jura del nuevo presidente de los Estados Unidos está prevista por tradición para el 20 de enero -o el 21 en caso de que caiga domingo- todo el evento de recambio en torno al Día de la Inauguración incluye diversas actividades que se extenderán desde el sábado -donde se prepara un show de fuegos artificiales en un club de golf de Trump, en Virginia- hasta el lunes por la noche.

A cargo del comité que organiza esta agenda figuran dos de los futuros funcionarios del equipo trumpista, Steve Witkoff y Kelly Loeffler, el próximo enviado especial a Medio Oriente la exsenadora de Georgia que asumirá como cabeza de la Administración de Pequeñas Empresas.





Asunción de Trump: cómo será la agenda de Milei

El lunes 20 a las 10 horas está previsto que Trump asista a la ceremonia religiosa oficial en el marco de la toma de posesión. Y pasadas las 14 horas se espera que tenga lugar el juramento como 47º presidente de los Estados Unidos. Todo el evento en los jardines del Capitolio demorará unas tres horas. Por la noche, participará de la Gala oficial inaugural Starlight, la única de carácter oficial a la que asistirá el líder libertario como invitado oficial.

" No hay margen para las reuniones bilaterales de políticas públicas, entre equipos de trabajo. Estos son encuentros más sociales en el contexto de la toma de posesión, pero no por eso menos relevantes ", detalló un referente del Gobierno a este medio. "Que no se discuta una política en concreto no quiere decir que no se esté abriendo la puerta para que ocurra en el futuro ", añadió.

Desde el espacio libertario en Washington comentaron a El Cronista que el Presidente fue invitado a varias de las galas que suelen organizarse en paralelo a los eventos oficiales a los que solo acceden los futuros miembros del Gabinete, donantes e invitados personales.

El sábado, por caso, será la cena del Vicepresidente con un dato particular: al no tener nueva reelección Trump -la Constitución y sus Enmiendas solo permiten una consecutiva o alternando, pero no más- hoy la apuesta del republicanismo trumpista se depositan en JD Vance, para captar la atención y los favores de los "big donors" que apoyaron la vuelta del magnate a la Casa Blanca.

El domingo, por su parte, la gala oficial es la Candlelight Dinner. Es un círculo mucho más reducido, al que suelen ingresar unos pocos que también comparten la fiesta de Navidad en la Casa Blanca. Desde Washington contaron a El Cronista que formar parte de estos convites, si no se cuenta con una invitación especial, cuesta u$s 250.000 la pareja.

Un día después, a las 22 del martes, está agendado el vuelo especial del Presidente hacia Zurich, para participar del Foro Económico Mundial en Davos, donde tiene programado arribar las 6 de la mañana del miércoles 22. Siete horas más tarde, tiene prevista una entrevista con Bloomberg.

Recién el jueves, en el cuarto día del foro de Davos, Milei tiene previsto dar su discurso de 30 minutos a las 6:15, horario de la Argentina. La agenda se completará con una serie de reuniones y eventos: en principio, con el CEO de Coca Cola, James Quincey, a las 7 y, una hora más tarde, participará del "Country Strategy Dialogue on Argentina", un encuentro de trabajo con directivos de empresas y holdings de los más diversos sectores y países

A las 12:50, siempre acorde a la agenda difundida por el Ejecutivo hasta el momento, recibirá el "Premio Röpke" otorgado por el Liberales Institut, un centro de pensamiento liberal clásico, fundado en 1979, con base en Suiza. También ahí se prevé que brinde un nuevo discurso de 30 minutos de duración.

Por la tarde, a las 17:30, partirá el vuelo del ARG01 de regreso a la Argentina donde se espera que aterrice a las 9 del sábado, previa escala técnica en la ciudad de Recife, en Brasil.