Milei recargado: dura crítica a Villarruel y guiño a Macri de cara a las elecciones

La pelea entre Javier Milei y Victoria Villarruel suma un nuevo capítulo. Este miércoles, el Presidente volvió a críticar en duros términos su vice y abrió la puerta a un acuerdo electoral con Mauricio Macri en todo el país.

"Creo que ha cometido una serie de errores no forzados. Ha tenido muchas declaraciones y actitudes que no están en la línea con lo que el 57% de los argentinos votó ", dijo Milei sobre Villarruel en una entrevista con radio El Observador.

"No está en línea con lo que los argentinos quieren. Me parece que la última definición sobre el tema de la remuneración ("cobro dos chirolas") fue muy desafortunada, porque el 95% de los argentinos tiene ingresos inferiores a eso", planteó el mandatario.

"Decir que ganar $ 4 millones [bruto] es ganar chirolas, es estar desconectado de la realidad ", criticó sobre las declaraciones de Villarruel.

Dura crítica de Milei a Villarruel: "Cometió una serie de errores no forzados"

Al ser consultado sobre si su compañera de fórmula está "definitivamente afuera del gobierno nacional", respondió que esa definición tiene un condicionante: "Está en lo que sea su intención de proyecto político... Lo importante es que uno pueda seguir trabajando y que (lo que se propone) eso salga, porque eso es lo que requiere el país".

A ntes de cerrar el tema, el Presidente deslizó una nueva crítica a la vicepresidente, al considerar que la motosierra de Villarruel "no sería como la que la Argentina demanda".

Milei abrió la puerta a un acuerdo electoral con Macri





El presidente se refirió también a las elecciones de medio término de este año y dejó abierta la posibilidad de hacer un acuerdo con el PRO que lidera Mauricio Macri.

" Vayamos juntos y arrasemos al kirchnerismo en las próximas elecciones ", dijo al ser consultado sobre cuál sería la alianza ideal que le gustaría concretar con la fuerza política del expresidente.

" Estoy dispuesto a conversar estos temas con Macri ", apuntó el mandatario. "Habría que ver qué intenciones tiene de involucrarse activamente en la política partidaria", agregó.

Milei recargado: guiño a Mauricio Macri de cara a las elecciones

Villarruel se quejó de su sueldo: "Me pagan dos chirolas"





En medio del debate por el aumento de las dietas en el Senado, la vicepresidente Victoria Villarruel se quejó por el sueldo que recibe.

"Mi sueldo está congelado hace un año y la prepaga aumenta, los impuestos aumentan, no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad", escribió la titular del Senado en redes. Lo hizo en el mismo posteo en el que anunció la firma de un decreto para congelar las dietas de los senadores hasta el 31 de marzo .

En otra respuesta, dijo: "Los senadores pagan su comida, viajan a sus provincias, desconozco si tienen otra entrada. A mí no me da el tiempo para nada y encima no me autoriza el Estado a ganar un sueldo digno a mi función".

En el mensaje más fuerte, Villarruel aseguró que, de ser por ella, extendería el congelamiento de los salarios durante todo 2025 .

"Yo gano mucho menos que ellos y que los diputados, y mi sueldo está congelado hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice", disparó antes de cargar fuertemente contra la Cámara que preside Menem. "Diputados se aumentó de la misma manera, pero no sé por qué no se informó", agregó.