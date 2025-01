En plena tensión por las dietas en el Senado, Villarruel se quejó de su sueldo: "Me pagan dos chirolas"

La discusión por el aumento de las dietas en el Senado sumó un polémico capítulo en las últimas horas, luego de que Victoria Villarruel saliera con una serie de fuertes quejas por el sueldo que ella recibe.

En su descargo, la vicepresidenta apuntó de manera indirecta contra Javier Milei y no dudó en lanzar dardos contra el titular de Diputados, Martín Menem.

Consultada por usuarios de Instagram sobre las críticas a los sueldos de la Cámara Alta, Villarruel aprovechó para dar detalles sobre las condiciones salariales de su propia función.

"Mi sueldo está congelado hace un año y la prepaga aumenta, los impuestos aumentan, no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad", contestó la titular del Senado en redes. Lo hizo en el mismo posteo en el que anunció la firma de un decreto para congelar las dietas de los senadores hasta el 31 de marzo .

En otra respuesta, dijo: "Los senadores pagan su comida, viajan a sus provincias, desconozco si tienen otra entrada. A mí no me da el tiempo para nada y encima no me autoriza el Estado a ganar un sueldo digno a mi función".

En medio del escándalo por las dietas, Villarruel también apuntó a Martín Menem

En el mensaje más fuerte, Villarruel aseguró que, de ser por ella, extendería el congelamiento de los salarios durante todo 2025 .

"Yo gano mucho menos que ellos y que los diputados, y mi sueldo está congelado hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice", disparó antes de cargar fuertemente contra la Cámara que preside Menem. "Diputados se aumentó de la misma manera, pero no sé por qué no se informó", agregó.

"Gano menos que el Presidente, los diputados, los senadores, ministros, jueces, diplomáticos, voceros y así puedo seguir. No me dan vivienda ni nada. Esto es cualquiera en el desfasaje de los sueldos", completó.