Milei vs. Villarruel: cuánto mide la vicepresidenta tras la polémica por las dietas del Senado

A diferencia de lo que ocurre con Javier Milei, quien con el correr de las semanas fortalece su imagen y suma apoyo clave pensando en las legislativas, Victoria Villarruel pierde terreno y parece salir perdiendo de su disputa con el Presidente.

En un nuevo informe elaborado por la consultora Isasi-Burdman, la vicepresidenta quedó octava en un ranking que analizó la imagen positiva de los diez principales dirigentes nacionales, solo por delante de José Luis Espert y de Martín Menem.

Confeccionado del 16 al 22 de diciembre de 2024 en localidades de todo el país, el relevamiento reveló además que la titular del Senado tiene un 41% de imagen positiva, mismo porcentaje que de imagen negativa.

El listado lo encabezan Milei (54%), Bullrich (53%), Francos (49%), Adorni (48%) y Caputo (45%).

Sturzenegger (44%) y Sandra Pettovello (42%) también gozan de mejor imagen que la vice.

Villarruel no forma parte de las reuniones de Gabinete y permanece alejada de todo lo que ocurre en la Casa Rosada. En los últimos meses mantuvo distintos cruces con quien fuera su compañero de fórmula, lo que parece haber erosionado su figura frente al grueso de la sociedad, que mantiene su apoyo al Gobierno.

Algunas encuestas previas la posicionaban con un 50% de imagen positiva . Sin embargo, sus intervenciones recientes no cayeron bien en el electorado oficialista. Su visita a España para reunirse con Isabel Martínez de Perón, su participación en la sesión en la que se determinó la expulsión del senador Kueider y las críticas a Patricia Bullrich por haber autorizado el viaje del gendarme Nahuel Gallo a Venezuela fueron algunos de los episodios que inclinaron la balanza en su contra.

Sin embargo, la abogada no parece dispuesta a levantar el pie del acelerador: en las últimas horas se quejó del sueldo que percibe, abriendo otro frente de polémica.

Consultada por usuarios de Instagram sobre las críticas a los sueldos de la Cámara Alta, Villarruel aprovechó para dar detalles sobre las condiciones salariales de su propia función.

"Mi sueldo está congelado hace un año y la prepaga aumenta, los impuestos aumentan, no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad", contestó la titular del Senado en redes sociales. Lo hizo en el mismo posteo en el que anunció la firma de un decreto para congelar las dietas de los senadores hasta el 31 de marzo .

En otra respuesta, dijo: "Los senadores pagan su comida, viajan a sus provincias, desconozco si tienen otra entrada. A mí no me da el tiempo para nada y encima no me autoriza el Estado a ganar un sueldo digno a mi función".

En el mensaje más fuerte, Villarruel aseguró que, de ser por ella, extendería el congelamiento de los salarios durante todo 2025 .

"Yo gano mucho menos que ellos y que los diputados, y mi sueldo está congelado hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice", disparó antes de cargar fuertemente contra la Cámara que preside Menem. "Diputados se aumentó de la misma manera, pero no sé por qué no se informó", agregó.

Milei tardó poco en recoger el guante y salir al cruce. "Fue una frase muy desafortunada, porque el 95% de los argentinos gana mucho menos que eso. Pero bueno, la casta política vive desconectada de la realidad de los argentinos. Vive en el micro mundo de la alta política, es una pena que haya dicho algo así" , apuntó.

"Su sueldo depende del Ejecutivo, con lo cual, cuando me hizo el reclamo salarial le dije que no iba a ajustar y va a seguir siendo así. Ella me planteó que quería ganar más dinero y dije que no. La política respecto al resto de los argentinos perdió y eso es lo que corresponde", apuntó el Presidente, quien también parece decidido a llevar a fondo la disputa.